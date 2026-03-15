دميترييف: لقد خلق كارهو روسيا في أوروبا عالما تبدو فيه الحقيقة غير متوقعة
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن "كارهي روسيا في...
2026-03-15T07:47+0000
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بأن "كارهي روسيا في الاتحاد الأوروبي، خلقوا عالمًا تبدو فيه الحقائق الواضحة غير متوقعة".
وكتب ديميترييف عبر منصة "إكس": "لقد خلق كارهو روسيا في الاتحاد الأوروبي، عالمًا تبدو فيه الحقائق الواضحة غير متوقعة".
وأرفق دمترييف منشوره بلقطة شاشة لمقال من موقع "يور أكتيف"، يحتوي على مقتطف من مقابلة مع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، في صحيفة "إيكو"، حيث يدعو السياسي البلجيكي الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض مع روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المناقشات على المستوى الفني تجري للتحضير
لاتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبدوره، أكّد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ موسكو وباريس لديهما اتصالات على المستوى العملي، لكنها لا تزال عادية. وأوضح أيضا أنه لا توجد أوضاع ملموسة بشأن الاتصالات بين زعيمي البلدين.
وكان ماكرون، دعا في وقت سابق، إلى استئناف الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه اقترح على "عدد من القادة الأوروبيين" إعادة فتح قنوات التواصل مع موسكو.
من جهته، صرّح دميتري بوليانسكي، المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بأن الأوروبيين، بعد محاولات طويلة وفاشلة لـ"إلغاء" روسيا، بدأوا يتحدثون عن حتمية الحوار مع موسكو، بعد أن لمسوا قرب انهيار أوكرانيا.