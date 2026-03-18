إعلام: حاملة الطائرات الأمريكية "فورد" تتجه إلى جزيرة كريت للصيانة بعد حريق على متنها
2026-03-18T21:25+0000
أفاد مسؤول أمريكي بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في طريقها إلى قاعدة بحرية أمريكية في جزيرة كريت اليونانية لإجراء أعمال صيانة، عقب اندلاع حريق على متنها الأسبوع الماضي.
وأوضح المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن الحاملة ستخضع لإصلاحات بعد الحادث.
وكان الأسطول الخامس قد أعلن أن حريقا اندلع يوم الخميس الماضي في غرفة الغسيل الرئيسية بالسفينة، ما أسفر عن إصابة بحّارين إصابات طفيفة تلقّيا على إثرها العلاج.
وأكد الأسطول أن الحريق لم يكن مرتبطا بأي عمليات قتالية. وكانت الحاملة "فورد" تنفذ مهاما في البحر الأحمر وقت وقوع الحادث.
وكان عسكريون وبحارة أمريكيون أفادوا بأن حريقا اندلع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" الأسبوع الفائت، واستغرق إخماده ما يقارب الـ30 ساعة.
وبحسب وسائل الإعلام، اندلع الحريق
في منطقة غسيل الملابس الرئيسية بالسفينة، حيث فقد أكثر من 600 بحار وفرد من الطاقم أسرّتهم، ويضطرون منذ ذلك الحين إلى النوم على الأرضيات والطاولات.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن بحارين اثنين تلقيا العلاج بإصابات "غير مهددة للحياة"، وأفاد من كان على متن السفينة بأن العشرات من الأفراد العسكريين عانوا من استنشاق الدخان.
وكانت كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن وقوع حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، لكنها نفت وجود عمل عدائي وراء الحادث.
وأوضحت في بيان على موقع "إكس"، أن الحريق لم يتسبب في أي أضرار بمنظومة الدفع الخاصة بالحاملة، وأنها لا تزال تعمل بكامل جاهزيتها العملياتية.
وبحسب البيان، فإن مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" تواصل انتشارها حاليا في البحر الأحمر ضمن العمليات العسكرية
الداعمة لعملية "الغضب الملحمي" التي تشنها ضد إيران، مؤكدة أنه سيتم نشر مزيد من المعلومات حال توفرها.