إعلام: حاملة الطائرات الأمريكية "فورد" تتجه إلى جزيرة كريت للصيانة بعد حريق على متنها

أفاد مسؤول أمريكي بأن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" في طريقها إلى قاعدة بحرية أمريكية في جزيرة كريت اليونانية لإجراء أعمال صيانة، عقب... 18.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح المسؤول، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن الحاملة ستخضع لإصلاحات بعد الحادث.وأكد الأسطول أن الحريق لم يكن مرتبطا بأي عمليات قتالية. وكانت الحاملة "فورد" تنفذ مهاما في البحر الأحمر وقت وقوع الحادث.وبحسب وسائل الإعلام، اندلع الحريق في منطقة غسيل الملابس الرئيسية بالسفينة، حيث فقد أكثر من 600 بحار وفرد من الطاقم أسرّتهم، ويضطرون منذ ذلك الحين إلى النوم على الأرضيات والطاولات.وكانت كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن وقوع حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"، لكنها نفت وجود عمل عدائي وراء الحادث.وبحسب البيان، فإن مجموعة حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" تواصل انتشارها حاليا في البحر الأحمر ضمن العمليات العسكرية الداعمة لعملية "الغضب الملحمي" التي تشنها ضد إيران، مؤكدة أنه سيتم نشر مزيد من المعلومات حال توفرها.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

