بسبب الحرب على إيران... مصر تعلن عن خطة عاجلة لترشيد الطاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260318/بسبب-الحرب-على-إيران-مصر-تعلن-عن-خطة-عاجلة-لترشيد-الطاقة-1111629585.html
بسبب الحرب على إيران... مصر تعلن عن خطة عاجلة لترشيد الطاقة
بسبب الحرب على إيران... مصر تعلن عن خطة عاجلة لترشيد الطاقة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على أسواق... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-18T15:31+0000
2026-03-18T15:31+0000
مصر
إيران
أخبار مصر الآن
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098246074_0:143:1033:724_1920x0_80_0_0_3e1683d4a0f3825ce93dd7e20b6d59e5.jpg
وأوضح مدبولي أن الإجراءات تشمل إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق بالكامل، وخفض إنارة الشوارع إلى الحد الأدنى مع الالتزام بمعايير السلامة، إلى جانب إغلاق الحي الحكومي يوميا في السادسة مساءا بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء شبكات الكهرباء واستكمال الأعمال عن بُعد. كما تقرر إغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات في التاسعة مساءا، والعاشرة يوم الجمعة، اعتبارا من 28 مارس/ آذار 2026 ولمدة شهر، مع دراسة تطبيق نظام العمل من المنزل يوما أو يومين أسبوعيا لبعض الجهات، باستثناء القطاعات الحيوية.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/ شباط 2026 شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
مصر
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098246074_0:0:1033:774_1920x0_80_0_0_38f409209acc9f93555792b1389d1d46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, إيران, أخبار مصر الآن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
مصر, إيران, أخبار مصر الآن, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

بسبب الحرب على إيران... مصر تعلن عن خطة عاجلة لترشيد الطاقة

15:31 GMT 18.03.2026
© Photo / Unsplash/ eslam Adel القاهرة ليلا
القاهرة ليلا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
© Photo / Unsplash/ eslam Adel
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على أسواق الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء.
وأوضح مدبولي أن الإجراءات تشمل إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق بالكامل، وخفض إنارة الشوارع إلى الحد الأدنى مع الالتزام بمعايير السلامة، إلى جانب إغلاق الحي الحكومي يوميا في السادسة مساءا بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء شبكات الكهرباء واستكمال الأعمال عن بُعد.
كما تقرر إغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات في التاسعة مساءا، والعاشرة يوم الجمعة، اعتبارا من 28 مارس/ آذار 2026 ولمدة شهر، مع دراسة تطبيق نظام العمل من المنزل يوما أو يومين أسبوعيا لبعض الجهات، باستثناء القطاعات الحيوية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/ شباط 2026 شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала