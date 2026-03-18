بسبب الحرب على إيران... مصر تعلن عن خطة عاجلة لترشيد الطاقة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على أسواق...
2026-03-18T15:31+0000
أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن حزمة إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على أسواق الطاقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء.
وأوضح مدبولي أن الإجراءات تشمل إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق بالكامل، وخفض إنارة الشوارع إلى الحد الأدنى مع الالتزام بمعايير السلامة، إلى جانب إغلاق الحي الحكومي يوميا في السادسة مساءا بعد إجازة عيد الفطر، مع إطفاء شبكات الكهرباء واستكمال الأعمال عن بُعد.
كما تقرر إغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات في التاسعة مساءا، والعاشرة يوم الجمعة، اعتبارا من 28 مارس/ آذار 2026 ولمدة شهر، مع دراسة تطبيق نظام العمل من المنزل يوما أو يومين أسبوعيا لبعض الجهات، باستثناء القطاعات الحيوية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/ شباط 2026 شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين
، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.