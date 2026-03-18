بيزشكيان يعلق على اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني
علق الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، على اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، الليلة الماضية، بعد عملية استهداف جوية في طهران... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب بيزشكيان عبر منصة "إكس": "فجعنا اغتيال زملائنا الأعزاء إسماعيل الخطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز ناصر زاده، مع بعض أفراد أسرهم ومرافقيهم، اغتيالا غادرا". وتابع: "أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الإيراني العظيم في استشهاد اثنين من أعضاء مجلس الوزراء، وأمين عام جيش التحرير الشعبي، وقادة الجيش وقوات الباسيج، وإني على ثقة بأن مسيرتهم ستستمر أقوى من ذي قبل".وقال وزير الدفاع الإيراني يسرائيل كاتس، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن "المفاجآت المتوقعة اليوم ستشكل تصعيدا كبيرا في الحرب ضد إيران وحزب الله اللبناني".وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
علق الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، اليوم الأربعاء، على اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب، الليلة الماضية، بعد عملية استهداف جوية في طهران تستهدف كبار المسؤولين في إيران.
وكتب بيزشكيان عبر منصة "إكس": "فجعنا اغتيال زملائنا الأعزاء إسماعيل الخطيب، وعلي لاريجاني، وعزيز ناصر زاده، مع بعض أفراد أسرهم ومرافقيهم، اغتيالا غادرا".
وتابع: "أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب الإيراني العظيم في استشهاد اثنين من أعضاء مجلس الوزراء، وأمين عام جيش التحرير الشعبي، وقادة الجيش وقوات الباسيج، وإني على ثقة بأن مسيرتهم ستستمر أقوى من ذي قبل".
وقال وزير الدفاع الإيراني يسرائيل كاتس، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن "المفاجآت المتوقعة اليوم ستشكل تصعيدا كبيرا في الحرب ضد إيران وحزب الله اللبناني".
وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
عراقجي يحذر: العالم كله سيشعر بتداعيات الحرب على إيران
وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 فبراير/شباط، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
