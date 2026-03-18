وزير في جنوب السودان يكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات الحرب الأمريكية -الإيرانية على السلام في البلاد

وزير في جنوب السودان يكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات الحرب الأمريكية -الإيرانية على السلام في البلاد

أكد وزير المالية والتخطيط والاستثمار في حكومة جنوب السودان، دونقا قاي دونقا كولير، أن الحرب الأهلية في جنوب السودان أمر مستبعد، وأن التقارير التي تحذر منها لا...

2026-03-18T09:00+0000

2026-03-18T09:00+0000

2026-03-18T09:00+0000

وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن عودة الحرب الأهلية إلى جنوب السودان كما كان قبل توقيع اتفاقية السلام، أمر مستبعد، رغم التحذيرات الأممية من إنزلاق البلاد إلى صراع داخلي، لكن الواقع اليوم مختلف، هناك سلطة وقيادة واتفاق سلام، وفي الوقت ذاته هناك بعض المناوشات أو الخلافات سواء كانت قبلية أو سياسية، لا يمكننا التهويل أو التهوين بشأنها".وحول ما إذا كانت الحرب الإيرانية الأمريكية قد شغلت العالم عن السلام في جنوب السودان وتنفيذ الشق الأمني من الاتفاق الموقع مع المعارضة، يقول كولير، إنه لا يوجد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية الأمريكية على البلاد فيما يتعلق بالوضع السياسي، لكن من الناحية الاقتصادية، جنوب السودان كبقية دول العالم المصدرة للنفط، فالبلاد تستفيد بكل تأكيد من الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.وختم بالقول: "إن اتفاق السلام ما زال قيد التنفيذ بين كل الأطراف الموقعة عليه بما فيها الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار، وأكد أن الوضع الآن مستقر تماما في مناطق الشمالية بولاية جونقلي، التي كانت محط أنظار وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية".وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوبالسودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي. وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.

أخبار جنوب السودان

أحمد عبد الوهاب

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أحمد عبد الوهاب https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107188209_0:51:960:1011_100x100_80_0_0_bb4f592dbfd5bd9159d18de176616262.jpg

تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار جنوب السودان, العالم العربي