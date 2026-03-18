وزير في جنوب السودان يكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات الحرب الأمريكية -الإيرانية على السلام في البلاد
أكد وزير المالية والتخطيط والاستثمار في حكومة جنوب السودان، دونقا قاي دونقا كولير، أن الحرب الأهلية في جنوب السودان أمر مستبعد، وأن التقارير التي تحذر منها لا... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
أكد وزير المالية والتخطيط والاستثمار في حكومة جنوب السودان، دونقا قاي دونقا كولير، أن الحرب الأهلية في جنوب السودان أمر مستبعد، وأن التقارير التي تحذر منها لا تعلم جيدا حقيقة الأوضاع في البلاد، هناك خلافات واشتباكات في بعض المناطق يجري التعامل معها في الإطار الداخلي.
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "إن عودة الحرب الأهلية إلى جنوب السودان كما كان قبل توقيع اتفاقية السلام، أمر مستبعد، رغم التحذيرات الأممية من إنزلاق البلاد إلى صراع داخلي، لكن الواقع اليوم مختلف، هناك سلطة وقيادة واتفاق سلام، وفي الوقت ذاته هناك بعض المناوشات أو الخلافات سواء كانت قبلية أو سياسية، لا يمكننا التهويل أو التهوين بشأنها".

وتابع كولير: "الحكومة عازمة على بسط الأمن والسيطرة على المناطق التي استولت عليها قوات الحركة الشعبية التابعة لرياك مشار"، مشيرا "إلى أنه لا توجد أي وساطات خارجية فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في البلاد، وأن ما حدث مع الدكتور رياك مشار هو أمر قضائي، حيث تجري محاكمة مشار جنائيا وليس سياسيا، القضاء هو من سيفصل في هذا الأمر".

مسلحون في جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2026
مجلس الأمن الدولي يحذر من تصاعد العنف في جنوب السودان
13 فبراير, 23:59 GMT
وحول ما إذا كانت الحرب الإيرانية الأمريكية قد شغلت العالم عن السلام في جنوب السودان وتنفيذ الشق الأمني من الاتفاق الموقع مع المعارضة، يقول كولير، إنه لا يوجد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية الأمريكية على البلاد فيما يتعلق بالوضع السياسي، لكن من الناحية الاقتصادية، جنوب السودان كبقية دول العالم المصدرة للنفط، فالبلاد تستفيد بكل تأكيد من الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.

وأوضح كولير، أن "خطوات تنفيذ ما تبقى من اتفاق السلام، العمل على تحقيق ذلك مستمر رغم بعض الصعوبات المتعلقة بالشق الأمني والعسكري، حيث أن هذا البند يمثل عصب السلام في البلاد، على كل حال لم تتراجع جوبا عن مسار السلام الذي يمثل النقلة النوعية للبلاد نحو مزيد من الأمن والاستقرار والسلام المجتمعي ونبذ العنف، لا يمكن أن تتقدم أي دولة وتحقق التنمية المستدامة والاستقرار دون وجود سلام وأمن".

وختم بالقول: "إن اتفاق السلام ما زال قيد التنفيذ بين كل الأطراف الموقعة عليه بما فيها الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار، وأكد أن الوضع الآن مستقر تماما في مناطق الشمالية بولاية جونقلي، التي كانت محط أنظار وسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية".
وزير خارجية جنوب السودان والتعاون الدولي، سمايا كومبا، يلتقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، القاهرة، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
وزير خارجية جنوب السودان يشيد بنتائج منتدى "روسيا–أفريقيا" ويكشف تفاصيل لقائه بلافروف
21 ديسمبر 2025, 18:00 GMT
وتصاعد القتال بين قوات الدفاع الشعبي في جنوبالسودان وجيش تحرير السودان الشعبي المعارض منذ 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن سيطرت قوات جيش تحرير السودان على موقع عسكري في مدينة وات بولاية جونقلي.
وتأتي الاشتباكات الأخيرة في ظل الانهيار التدريجي لاتفاق هش لتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار، مما يثير مخاوف من العودة إلى حرب أهلية،ونالت جنوب السودان استقلالها عن السودان في 2011، لكنها سرعان ما دخلت في حرب أهلية استمرت خمس سنوات.
وأنهى اتفاق سلام عام 2018 القتال، لكن قادته فشلوا مرارا في إجراء الانتخابات أو توحيد قواتهم المسلحة.
