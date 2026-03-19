الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهنئ مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر المبارك
سبوتنيك عربي
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، التهنئة للمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، وأشاد بدور المسلمين الروس واسهامهم في تعزيز مؤسسة الأسرة. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T21:52+0000
وجاء في بيان رسالة التهنئة التي نشرت على الموقع الالكتروني للكرملين: "أود أن أشير إلى أن المسلمين الروس يحترمون بشدة التقاليد التاريخية والروحية لأجدادهم ويحتفلون على نطاق واسع بهذا العيد داخل مجتمعاتهم وعائلاتهم". وأضاف "تقدم المنظمات الإسلامية مساهمة بناءة في تعزيز مؤسسة الأسرة، وتثقيف الشباب، وتطوير حوار بناء مع الحكومة والهياكل العامة، وتكريس اهتمام دؤوب لتنفيذ المبادرات الوطنية والتعليمية والإنسانية".
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، التهنئة للمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، وأشاد بدور المسلمين الروس واسهامهم في تعزيز مؤسسة الأسرة.
وجاء في بيان رسالة التهنئة التي نشرت على الموقع الالكتروني للكرملين: "أود أن أشير إلى أن المسلمين الروس يحترمون بشدة التقاليد التاريخية والروحية لأجدادهم ويحتفلون على نطاق واسع بهذا العيد داخل مجتمعاتهم وعائلاتهم".
وأضاف "تقدم المنظمات الإسلامية مساهمة بناءة في تعزيز مؤسسة الأسرة، وتثقيف الشباب، وتطوير حوار بناء مع الحكومة والهياكل العامة، وتكريس اهتمام دؤوب لتنفيذ المبادرات الوطنية والتعليمية والإنسانية".
كما شكر الرئيس الروسي المسلمين الذين يقاتلون جنباً إلى جنب مع رفاقهم من أجل حرية روسيا واستقلالها، وجاء في البيان: "وبالطبع، نتوجه بكلمات شكر خاصة إلى المسلمين الذين يقاتلون جنباً إلى جنب مع رفاقهم من أجل حرية واستقلال الوطن الأم ويقدمون الدعم لأسر وأصدقاء الأبطال".
عيد الفطر، أو عيد الفطر ("عيد انتهاء الصيام")، هو عيدٌ إسلامي يُحتفل فيه بانتهاء صيام شهر رمضان المبارك.
في عام 2026، امتدّ الصيام من يوم أمس، 18 فبراير، إلى مساء يوم 19 مارس: خلال هذه الفترة، يمتنع المسلمون عن الطعام والشراب من الفجر إلى غروب الشمس.