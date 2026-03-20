https://sarabic.ae/20260320/باحث-سياسي-الدول-الأوروبية-تدفع-ثمن-الحرب-في-الشرق-الأوسط-اقتصاديا-وأخلاقيا-1111736343.html

باحث سياسي: الدول الأوروبية تدفع ثمن الحرب في الشرق الأوسط اقتصاديا وأخلاقيا

علّق الأكاديمي والباحث السياسي والاقتصادي من سوريا، الدكتور زياد عربش، على تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أوروبا، مؤكدا أن "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والكثير من...

إيران

الحرب

أخبار الشرق الأوسط

أوربا

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111427118_0:54:1033:635_1920x0_80_0_0_bee00399b7bed202b114185c5b4da243.jpg

وقال عربش في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تمت محاربة روسيا أربع سنوات بحجة حقوق الإنسان وعمليات عسكرية وقانون دولي، واليوم سترفع العقوبات عن روسيا فقط لتمرير نفط لاقتصادها(دول الاتحاد الأوروبي)، ما يعني أنه ليس لدى هذه الدول قضية مبدئية"، معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي كان راضخا للمظلة الأمريكية، واليوم ألمانيا هي من تدفع الثمن". وتابع: "نحن اليوم نعيش معركة نظام عالمي جديد، والقصة ليست فقط روسيا وإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية".وكشف أن "روسيا تتحالف مع الصين والهند وجنوب أفريقيا والأرجنتين، وهي تشكل 30% من الاقتصاد العالمي"، وأضاف: "نحن في معركة "كسر عظم" ولعبة جيو-اقتصادية على المستوى العالمي، لمعرفة من سيبقى ويسيطر على النفوذ العالمي".وأكد عربش، أنه "لا طريق إلا السلام من أجل الاقتصاد والعكس"، لافتا إلى "تحولات بدأت منذ أسبوعين منها ارتفاع أسعار النفط ما يعني زيادة مكانة الغاز وارتفاع أسعاره"، موضحا أنه " بسبب الأزمة التي نعيشها اليوم، ستتلوث البيئة أكثر والسبب التهافت على شراء الفحم الحجري".وختم عربش حديثه بالقول: "الأسعار لعشرات اَلاف المنتجات من مواد بتروكيماوية والجلود والبلاستيك والنايلون، كلها سترتفع وتنعكس على المستهلك، ولكن يبقى من يستطيع الصمود أكثر، لذلك هي معركة كسر عظم وإيران أدركت ذلك".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

