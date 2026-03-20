تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
باحث سياسي: الدول الأوروبية تدفع ثمن الحرب في الشرق الأوسط اقتصاديا وأخلاقيا
سبوتنيك عربي
علّق الأكاديمي والباحث السياسي والاقتصادي من سوريا، الدكتور زياد عربش، على تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أوروبا، مؤكدا أن "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والكثير من... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260318/لماذا-ترفض-أوروبا-مطالب-واشنطن-بالانضمام-لحرب-إيران-وتشكيل-تحالف-هرمز-1111630505.html
https://sarabic.ae/20260304/باحث-في-الشأن-الدولي-تداعيات-حرب-إيران-قد-تدفع-أوروبا-إلى-مراجعة-موقفها-من-أوكرانيا--1111032596.html
https://sarabic.ae/20250620/خبراء-أوروبا-ستدفع-ثمن-الحرب-بين-إيران-وإسرائيل-وانهيار-قطاعات-اقتصادية-كبيرة-وارد-1101882993.html
19:25 GMT 20.03.2026
© REUTERSأعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026
علّق الأكاديمي والباحث السياسي والاقتصادي من سوريا، الدكتور زياد عربش، على تأثير الحرب في الشرق الأوسط على أوروبا، مؤكدا أن "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والكثير من الدول الأوروبية تدفع الثمن ليس فقط في ما يتعلق بالاقتصاد، وإنما أخلاقيا أيضا".
وقال عربش في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تمت محاربة روسيا أربع سنوات بحجة حقوق الإنسان وعمليات عسكرية وقانون دولي، واليوم سترفع العقوبات عن روسيا فقط لتمرير نفط لاقتصادها(دول الاتحاد الأوروبي)، ما يعني أنه ليس لدى هذه الدول قضية مبدئية"، معتبرا أن "الاتحاد الأوروبي كان راضخا للمظلة الأمريكية، واليوم ألمانيا هي من تدفع الثمن".
وأضاف: "في غضون شهرين أو ثلاثة، إذا لم تقم المصانع الأوروبية، خاصة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بتخزين الغاز والفيول للشتاء، هذا يعني أن الإنتاجية الصناعية والأسر ستكون هي المتضررة".
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
لماذا ترفض أوروبا مطالب واشنطن بالانضمام للحرب ضد إيران وتشكيل تحالف هرمز؟
18 مارس, 15:42 GMT
وتابع: "نحن اليوم نعيش معركة نظام عالمي جديد، والقصة ليست فقط روسيا وإيران مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأردف عربش: "نحن في حرب غير مسبوقة ونعيش ظرفا دراماتيكيا كبيرا، والبحور الخمسة تغيرت مكانتها الجيو-اقتصادية"، موضحا أن "الصين والهند قارتان يتجاوز الإنتاج المحلي فيهما الناتج المحلي لدى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية".
وكشف أن "روسيا تتحالف مع الصين والهند وجنوب أفريقيا والأرجنتين، وهي تشكل 30% من الاقتصاد العالمي"، وأضاف: "نحن في معركة "كسر عظم" ولعبة جيو-اقتصادية على المستوى العالمي، لمعرفة من سيبقى ويسيطر على النفوذ العالمي".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
باحث في الشأن الدولي: تداعيات حرب إيران قد تدفع أوروبا إلى مراجعة موقفها من أوكرانيا
4 مارس, 11:43 GMT
وبحسب عربش، "لا تستطيع الولايات المتحدة أن تدافع عن نفسها على المدى الطويل اقتصاديا، والعالم كله يقوم بتمويل الحرب، بغض النظر عن الخليج العربي وإيران"، مشيرا إلى أن "الخزانة الأمريكية مسيطرة على النفط العراقي كله".
وأكد عربش، أنه "لا طريق إلا السلام من أجل الاقتصاد والعكس"، لافتا إلى "تحولات بدأت منذ أسبوعين منها ارتفاع أسعار النفط ما يعني زيادة مكانة الغاز وارتفاع أسعاره"، موضحا أنه " بسبب الأزمة التي نعيشها اليوم، ستتلوث البيئة أكثر والسبب التهافت على شراء الفحم الحجري".
تصاعد أعمدة الدخان من أحد مخازن النفط في العاصمة الإيرانية طهران عقب غارة إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
خبراء: أوروبا ستدفع ثمن الحرب بين إيران وإسرائيل... وانهيار قطاعات اقتصادية كبيرة وارد
20 يونيو 2025, 14:27 GMT
وأضاف: "الأسواق الجديدة ليست فقط بالطاقة بل بالتحول الطاقوي"، متسائلا: "إذا أردنا القيام بهذا التحول، هل الغرب جاهز ليدفع الثمن؟".
وختم عربش حديثه بالقول: "الأسعار لعشرات اَلاف المنتجات من مواد بتروكيماوية والجلود والبلاستيك والنايلون، كلها سترتفع وتنعكس على المستهلك، ولكن يبقى من يستطيع الصمود أكثر، لذلك هي معركة كسر عظم وإيران أدركت ذلك".
