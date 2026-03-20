أهم 10 أنواع نفط في العالم... لماذا تقفز خامات الخليج إلى صدارة الأسعار؟

سبوتنيك عربي

مع تصاعد التوترات في المنطقة وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، دخلت أسواق النفط مرحلة حساسة، حيث لم تعد الأسعار تتحرك وفق العرض والطلب فقط، بل وفق الجغرافيا... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T11:40+0000

رفضت دول أوروبية عدة طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشاركة في تأمين الناقلات في المضيق، ما عزّز من حالة الجمود في الملاحة وأدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الخامات الخليجية، التي أصبحت الأغلى عالمياً وفقاً لوكالة "رويترز"، مع تراجع التداولات بسبب المخاطر الأمنية. أبرز 10 خامات نفطية وتأثير الصراع عليها، وفقا لوسائل إعلام عربية: خام برنت هو المعيار العالمي الرئيسي في العالم ويستخدم لتسعير غالبية النفط المنقول بحرًا (أكثر من 70%)، ويستخرج أساساً من بحر الشمال. شهد ارتفاعاً تراكمياً كبيراً منذ بدء الحرب في أواخر فبراير/شباط، مدفوعاً بمخاوف الإمدادات. خام غرب تكساس الوسيط هو المعيار الأمريكي الرئيسي، مرتبط بصناعة النفط في تكساس. سجل زيادة ملحوظة، لكنه يظل أقل تأثراً نسبياً مقارنة بالخامات الشرق أوسطية بسبب الاعتماد الأكبر على الإنتاج المحلي. خام عُمان يحظى بطلب هائل في آسيا، خاصة لجودته (متوسط الكثافة، كبريت منخفض).خام الكويت وهو نفط متوسط إلى ثقيل، معيار مهم في الشرق الأوسط. ارتفع بشكل حاد، عاكسًا الطلب القوي على الخامات المتاحة وسط تعطل الإمدادات الخليجية الأخرى. الخام الخفيف العربي السعودي أحد أبرز معايير "أوبك"، يتميز بجودة عالية وتداول واسع. قفز إلى مستويات مرتفعة بعد الحرب، متفوقاً عادة على برنت بسبب الطلب المستمر. خام أورال الروسي هو الخام الرئيسي لصادرات روسيا. واستفاد مؤخراً من تخفيف مؤقت في القيود الأمريكية، لكنه يظل مخفضاً تاريخياً بسبب العقوبات السابقة، مع ارتفاع عام في السوق. خام ميري الفنزويلي وهو نفط ثقيل عالي الكبريت، يتطلب معامل تكرير متخصصة (في أمريكا والصين والهند). ارتفع مع الاتجاه العام، لكنه يسعر بخصم من برنت. خام بوني لايت النيجيري وهو نفط خفيف سهل التكرير، مطلوب في أوروبا وأمريكا. شهد زيادة قوية منذ بدء الصراع، مدعوماً بتنويع المصادر بعيداً عن الخليج. خام لولا البرازيلي وهو نفط متوسط إلى خفيف من الحقول البحرية، ينتج مشتقات عالية الجودة. ارتفع مع السوق العالمية، مستفيداً من سهولة تكريره في المعامل الحديثة. وتواصل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

