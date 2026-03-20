تقرير: "تكتيكات جديدة" تسهل عمل المقاتلات الإسرائيلية في الحرب على إيران

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي بدأ اعتماد "تكتيكات جديدة" بشكل منهجي خلال عملياته العسكرية الجارية ضد إيران، ما أتاح توسيع نطاق...

2026-03-20T10:06+0000

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن "هذه التكتيكات لم تُستخدم خلال الجولات الثلاث السابقة، وهو ما مكّن سلاح الجو الإسرائيلي من إرسال عدد أكبر من الطائرات لتنفيذ ضربات جوية".ووفقًا للصحيفة، تتمثل هذه المقاربة في تسارع المقاتلات إلى ارتفاعات عالية عبر مسارات أكثر انحدارًا وسرعة فور الإقلاع من إسرائيل، بهدف تقليل استهلاك الوقود.وأشارت الصحيفة إلى أن المسافة بين إسرائيل وإيران تتراوح بين 1500 و2000 كيلومتر، وهو ما شكّل لسنوات أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ غارات جوية مباشرة، إلى جانب التعقيدات العملياتية المرتبطة بها.وفي الهجمات السابقة، التي نُفذت خلال أبريل/ نيسان 2024، وأكتوبر/ تشرين الأول 2024، ويونيو/ حزيران 2025، كان التزود بالوقود عنصرًا حاسمًا، ما حدّ من عدد الطائرات ومعدل الطلعات الجوية بسبب محدودية طائرات التزود المتاحة.لكن مع اعتماد "التكتيك الجديد"، بات سلاح الجو الإسرائيلي قادرًا على تنفيذ عدد أكبر من المهام في وقت أقصر، وفقًا للصحيفة، التي أشارت في الوقت ذاته إلى استمرار بعض عمليات التزود بالوقود، بدعم من نحو 10 طائرات أمريكية في مناسبات مختلفة.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

https://sarabic.ae/20260320/الحوثي-نؤكد-وقوفنا-مع-إيران-وكل-الخيارات-على-المستوى-العسكري-واردة-1111683624.html

https://sarabic.ae/20260319/الإمارات-تعلن-تفكيك-شبكة-مرتبطة-بحزب-الله-وإيران-1111679968.html

https://sarabic.ae/20260319/إسرائيل-تعتزم-الامتناع-عن-مهاجمة-منشآت-الغاز-في-إيران-1111677742.html

