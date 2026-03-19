رئيس الوزراء الهولندي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التأهب لحرب طويلة ضد إيران

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء الهولندي، روب يتن، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى التأهب لحرب طويلة ضد إيران وارتفاع طويل الأجل لأسعار الطاقة. 19.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-19T11:20+0000

وقال يتن لصحفيين قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يجب على أوروبا أن تستعد جيدا للحرب الطويلة المحتملة في إيران، التي قد تؤدي إلى ارتفاع طويل الأجل لأسعار الطاقة".وفي وقت سابق، أفادت المتحدثة الرسمية باسم المعهد الوطني لاستشارات الميزانية في هولندا، كارين رادستاك، بأن ارتفاع أسعار البترول في البلاد سيضر رفاه الهولنديين من ذوي دخول محدودة وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار في المحلات.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها "ضربة استباقية" بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، لكنه أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.عراقجي: طلبات "البنتاغون" المالية تضر الاقتصاد الأمريكيأوربان: المجر لن تدعم أي قرار من الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا حتى ترفع الحظر النفطي

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

