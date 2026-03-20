تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
خبير لـ "سبوتنيك": سيطرة المارينز على مضيق هرمز "مستحيلة" وواشنطن تواجه مأزقا عسكريا غير مسبوق
استبعد الدكتور مختار غباشي، الخبير السياسي المصري، والأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قدرة قوات "المارينز" الأمريكية على فرض السيطرة...
وقال غباشي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن السيطرة على مضيق هرمز تقتضي بالضرورة إخضاع جزر استراتيجية مثل جزيرة قشم للقبضة الأمريكية، وهو أمر مستبعد في ظل ترسانة العمليات النوعية التي تلوح بها طهران.وأشار إلى أن "النوعيات المتطورة من الصواريخ، مثل صاروخ نصر الله الذي يصل مداه إلى 1308 كيلومترات، وقدرته التدميرية التي قد تطال مصفاة حيفا، بالإضافة إلى صاروخ قاسم، تضع أي تحرك لآلاف من قوات المارينز في مواجهة معارك شرسة وغير مضمونة النتائج".
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
استبعد الدكتور مختار غباشي، الخبير السياسي المصري، والأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والاستراتيجية، قدرة قوات "المارينز" الأمريكية على فرض السيطرة العسكرية على مضيق هرمز، واصفا هذا التوجه بأنه يواجه صعوبات بالغة قد تصل إلى حد الاستحالة.
وقال غباشي في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن السيطرة على مضيق هرمز تقتضي بالضرورة إخضاع جزر استراتيجية مثل جزيرة قشم للقبضة الأمريكية، وهو أمر مستبعد في ظل ترسانة العمليات النوعية التي تلوح بها طهران.

وأكد أن الولايات المتحدة تواجه سلسلة من المفاجآت الإيرانية التي تمثلت في تطور الصواريخ الباليستية، والفرط صوتية، والمجنحة بمسمياتها المختلفة.

أمريكا وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
إعلام: نشوب خلافات بين إسرائيل وأمريكا بشأن الحرب على إيران
15:17 GMT
وأشار إلى أن "النوعيات المتطورة من الصواريخ، مثل صاروخ نصر الله الذي يصل مداه إلى 1308 كيلومترات، وقدرته التدميرية التي قد تطال مصفاة حيفا، بالإضافة إلى صاروخ قاسم، تضع أي تحرك لآلاف من قوات المارينز في مواجهة معارك شرسة وغير مضمونة النتائج".
وأضاف الأمين العام لمركز الفارابي أن "رفض حلف الناتو، وكثير من دول العالم الغربي المشاركة مع الولايات المتحدة في هذه التحركات يبعث برسالة سياسية وعسكرية مهمة جدا"، مشيرا إلى أن "واشنطن وتل أبيب تعيشان حاليا في مأزق حقيقي، خاصة مع تلاحق الأحداث وتعقد المشهد الميداني".
ويرى غباشي أن "الصراع الراهن يتسم بنوع من الندية التي لم يتوقعها أحد"، لافتا إلى أن "دخول حزب الله على خط المواجهة، وبقاء الحوثيين في حالة استنفار قصوى وأيديهم على الزناد بانتظار لحظة البدء، كلها مؤشرات تؤكد أن الحرب لن تكون سهلة على الإطلاق".
تدريبات القوات المسلحة الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة، درون، إيران 24 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
"خطوة انتحارية"... الولايات المتحدة تكشف عن خطأ فادح في إيران
14:57 GMT
وأوضح أن "تسارع الأحداث وصعوبة الصراع يفرضان واقعا جديدا يتجاوز الحسابات التقليدية للقوة العسكرية في المنطقة".
وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة أرسلت مزيدا من قوات مشاة البحرية (المارينز) والسفن الحربية إلى الشرق الأوسط، في خضم الحرب التي تواصل أمريكا شنّها مع إسرائيل على إيران.
وقالت التقارير، نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "نحو 2500 فرد من مشاة البحرية على متن ما يصل إلى ثلاث سفن حربية يتجهون إلى الشرق الأوسط، من منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
زاخاروفا: روسيا تراقب بقلق متزايد اتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران
10:52 GMT
وبحسب المسؤولين، فإن "حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس تريبولي" المتمركزة في اليابان، وعلى متنها قوات من المارينز، في طريقها إلى المنطقة".
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن جنود الـ"مارينز" سينضمون إلى أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في المنطقة. ويأتي هذا الانتشار الجديد في ظل هجمات إيران على مضيق هرمز ومحيطه، والتي أدت إلى شلّ حركة الملاحة البحرية عبر هذا الممر المائي الحيوي، ما هزّ الاقتصاد العالمي. ولم يتضح بعد كيفية استخدام هذا الانتشار الجديد.
من جانبها، قالت شبكة "سي إن إن"، إن "القوة المرسلة عبارة عن وحدة بحرية استكشافية تضم عادة نحو 2500 جندي من مشاة البحرية والبحارة، على حد قولها".
ناقلات النفط تبحر في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز، كما يُرى من شمال رأس الخيمة، قرب الحدود مع محافظة مسندم العمانية، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
حرب إيران تعيد طريقة من القرن الـ19 إلى واجهة الشحن العالمي
أمس, 12:46 GMT
وأوضحت الشبكة أن "نشر هذه الوحدة لا يعني بالضرورة استخدامها كقوة برية داخل إيران، لكنه يوفر قدرات برية وبرمائية وجوية يمكن أن يستخدمها القادة العسكريون إذا دعت الحاجة".
وأضافت أن "الوحدة تضم أيضا سربا من مقاتلات "إف-35" وسربا من طائرات "إم في -22 أوسبري" ذات المراوح القلابة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
تقرير: "تكتيكات جديدة" تسهل عمل المقاتلات الإسرائيلية في الحرب على إيران
10:06 GMT
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
