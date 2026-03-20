عضو غرفة تجارة وصناعة عمان لـ"سبوتنيك": آفاق سياحية وتجارية واعدة بين السلطنة وروسيا

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/-عضو-غرفة-تجارة-وصناعة-عمان-لـسبوتنيك-آفاق-سياحية-وتجارية-واعدة-بين-السلطنة-وروسيا--1111717721.html
عضو غرفة تجارة وصناعة عمان لـ"سبوتنيك": آفاق سياحية وتجارية واعدة بين السلطنة وروسيا
سبوتنيك عربي
أكد خلفان الطوقي، عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان، وجود آفاق سياحية واقتصادية واسعة ومستهدفة بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
حصري
سلطنة عمان
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_2dc89924480095f7de1a4693aa3f843d.jpg
https://sarabic.ae/20250709/روسيا-تعلن-موعد-بدء-الإعفاء-المتبادل-من-التأشيرات-مع-سلطنة-عمان-1102524690.html
https://sarabic.ae/20250422/بوتين-وسلطان-عمان-يوقعان-وثائق-في-موسكو-فيديو-1099799851.html
https://sarabic.ae/20250422/بوتين-يجري-محادثات-مع-سلطان-عمان-في-موسكو--1099788656.html
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_141:0:1369:921_1920x0_80_0_0_3a54b319d1e26f2a16fd9f52ba1a7598.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, سلطنة عمان, أخبار روسيا اليوم
حصري, سلطنة عمان, أخبار روسيا اليوم

© AP Photo / Kamran Jebreiliمسقط، سلطنة عمان
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد خلفان الطوقي، عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان، وجود آفاق سياحية واقتصادية واسعة ومستهدفة بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا ملحوظًا في ملفات التعاون المشترك بين البلدين.
وقال الطوقي لـ"سبوتنيك"، إن المشاركة العُمانية الأخيرة في أكبر معرض سياحي بروسيا حققت نجاحًا باهرًا، وكانت خير دليل على جدية التوجه نحو تعزيز العلاقات السياحية، وأن المعرض شهد تعاونًا كبيرًا بين الشركات التسويقية والسياحية وشركات السفر والضيافة والفنادق، حيث أبدى جميع المشاركين رضاهم التام عن النتائج، مؤكدين أن آفاق التعاون ستكون أكبر في قادم الأيام، واصفًا هذا المعرض بأنه يمثل "لبنة أساسية" في بناء علاقات سياحية متميزة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
روسيا تعلن موعد بدء الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان
9 يوليو 2025, 13:26 GMT
وأوضح الطوقي أن التوقيت الحالي مناسب جدًا لتطوير هذه الشراكة، في ظل وجود توجه حكومي مشترك من الجانبين العُماني والروسي لتنمية التبادل التجاري والسياحي.
وأضاف أن هذا التوجه يُترجم حاليًا في صورٍ عديدة، من أبرزها وجود استثمارات مشتركة قائمة، والتركيز على تسهيل حركة التنقل من خلال الخط المباشر بين مسقط وموسكو، مع وجود خطط مستقبلية قريبة لتسيير رحلات "شارتر" (طيران عارض) من مناطق روسية مختلفة إلى مدينة صلالة، مما يعكس عمق التعاون اللوجستي والسياحي.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
روسيا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية إلغاء نظام التأشيرات بينهما
22 أبريل 2025, 13:28 GMT
وفيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة، كشف الطوقي لـ"سبوتنيك"، أن الشركات الروسية بدأت تستثمر بشكل مركّز ومكثف في الجانب السياحي داخل السلطنة، وأن هناك مشروعًا سياحيًا كبيرًا سيتم الإعلان عنه في قلب العاصمة مسقط خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.

وأشار الطوقي إلى أن هذا المشروع المرتقب يأتي ثمرة تعاون بين شركات سياحية روسية وشركة "عمران" التي تمثل الذراع الاستثمارية للحكومة العمانية في القطاع السياحي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الثقة المتبادلة في قوة السوق العماني وجاذبيته للمستثمر الروسي.

وشدد على أن العلاقات العمانية الروسية تسير في مسارٍ تصاعدي، مع توقعات إيجابية جدًا فيما يخص إحصائيات التبادل التجاري والنمو السياحي خلال العام 2026، مشددًا على أن هذه الشراكات تخدم المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
بوتين يتحدث عن خطط التعاون بين روسيا وسلطنة عمان
22 أبريل 2025, 11:08 GMT
وأعلن وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، قيس اليوسف، عن ازدياد حجم التبادل التجاري بين روسيا وسلطنة عمان بنحو 63% خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى سعي بلاده لتعزيز الروابط الاقتصادية مع روسيا.
وفي وقت سابق قال الوزير العماني خلال منتدى أعمال روسيا-عمان إن حضور الوفد الروسي يؤكد عمق العلاقات بين سلطنة عُمان وروسيا، وفرص تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطور البلدين.
وأعرب اليوسف عن أمله في أن تبدأ اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني عملها قريبًا، مما سيصبح خطوة أخرى على طريق تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التنمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала