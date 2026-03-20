https://sarabic.ae/20260320/-عضو-غرفة-تجارة-وصناعة-عمان-لـسبوتنيك-آفاق-سياحية-وتجارية-واعدة-بين-السلطنة-وروسيا--1111717721.html

عضو غرفة تجارة وصناعة عمان لـ"سبوتنيك": آفاق سياحية وتجارية واعدة بين السلطنة وروسيا

سبوتنيك عربي

أكد خلفان الطوقي، عضو غرفة تجارة وصناعة عُمان، وجود آفاق سياحية واقتصادية واسعة ومستهدفة بين سلطنة عمان وروسيا الاتحادية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

حصري

سلطنة عمان

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_2dc89924480095f7de1a4693aa3f843d.jpg

وقال الطوقي لـ"سبوتنيك"، إن المشاركة العُمانية الأخيرة في أكبر معرض سياحي بروسيا حققت نجاحًا باهرًا، وكانت خير دليل على جدية التوجه نحو تعزيز العلاقات السياحية، وأن المعرض شهد تعاونًا كبيرًا بين الشركات التسويقية والسياحية وشركات السفر والضيافة والفنادق، حيث أبدى جميع المشاركين رضاهم التام عن النتائج، مؤكدين أن آفاق التعاون ستكون أكبر في قادم الأيام، واصفًا هذا المعرض بأنه يمثل "لبنة أساسية" في بناء علاقات سياحية متميزة.وأضاف أن هذا التوجه يُترجم حاليًا في صورٍ عديدة، من أبرزها وجود استثمارات مشتركة قائمة، والتركيز على تسهيل حركة التنقل من خلال الخط المباشر بين مسقط وموسكو، مع وجود خطط مستقبلية قريبة لتسيير رحلات "شارتر" (طيران عارض) من مناطق روسية مختلفة إلى مدينة صلالة، مما يعكس عمق التعاون اللوجستي والسياحي.وفيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة، كشف الطوقي لـ"سبوتنيك"، أن الشركات الروسية بدأت تستثمر بشكل مركّز ومكثف في الجانب السياحي داخل السلطنة، وأن هناك مشروعًا سياحيًا كبيرًا سيتم الإعلان عنه في قلب العاصمة مسقط خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.وشدد على أن العلاقات العمانية الروسية تسير في مسارٍ تصاعدي، مع توقعات إيجابية جدًا فيما يخص إحصائيات التبادل التجاري والنمو السياحي خلال العام 2026، مشددًا على أن هذه الشراكات تخدم المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين.وأعلن وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، قيس اليوسف، عن ازدياد حجم التبادل التجاري بين روسيا وسلطنة عمان بنحو 63% خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى سعي بلاده لتعزيز الروابط الاقتصادية مع روسيا.وفي وقت سابق قال الوزير العماني خلال منتدى أعمال روسيا-عمان إن حضور الوفد الروسي يؤكد عمق العلاقات بين سلطنة عُمان وروسيا، وفرص تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات في مختلف المجالات التي من شأنها أن تؤدي إلى تطور البلدين.وأعرب اليوسف عن أمله في أن تبدأ اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني عملها قريبًا، مما سيصبح خطوة أخرى على طريق تعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع آفاق التنمية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

