السعودية تخطر الملحق العسكري بسفارة إيران ومساعده بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة قامت بإشعار الملحق العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض، ومساعده، إضافة إلى ثلاثة أشخاص من أعضاء... 21.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-21T20:50+0000

وفي بيان، أكدت الوزارة أن هذا الإجراء الدبلوماسي الحاسم يأتي في سياق تجديد المملكة إدانتها القاطعة "للاعتداءات الإيرانية السافرة" ضد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول العربية والإسلامية الأخرى، والتي وصفتها بأنها انتهاك صريح للمواثيق الدولية، مبادئ حسن الجوار، احترام سيادة الدول، اتفاق بكين، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.وأكدت الخارجية السعودية أن "استمرار إيران في استهداف سيادة المملكة، والأعيان المدنية، والمدنيين، والمصالح الاقتصادية، والمقرات الدبلوماسية، يتنافى مع الأخوة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي التي يدعي الجانب الإيراني الالتزام بها"، مشددة على أن "أقوال طهران لا تتطابق مع أفعالها".وأعادت المملكة التأكيد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ سيادتها، وصون أمنها، وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها، مستندة في ذلك إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

