تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
أمساليوم
بث مباشر
السعودية تخطر الملحق العسكري بسفارة إيران ومساعده بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة قامت بإشعار الملحق العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض، ومساعده، إضافة إلى ثلاثة أشخاص من أعضاء... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260321/بعد-موقف-بريطانيا-هل-تغير-أوروبا-موقفها-وتنخرط-في-حرب-أمريكا-وإسرائيل-ضد-إيران-1111769640.html
https://sarabic.ae/20260321/اليمن-مجلس-القيادة-يناقش-تنفيذ-عملية-واسعة-ضد-أنصار-الله-حال-إسنادها-إيران-عسكريا-1111769004.html
العاصمة السعودية الرياض
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة قامت بإشعار الملحق العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الرياض، ومساعده، إضافة إلى ثلاثة أشخاص من أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسية الإيرانية، بأنهم أصبحوا أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم 24 ساعة فقط لمغادرة أراضي المملكة.
وفي بيان، أكدت الوزارة أن هذا الإجراء الدبلوماسي الحاسم يأتي في سياق تجديد المملكة إدانتها القاطعة "للاعتداءات الإيرانية السافرة" ضد السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول العربية والإسلامية الأخرى، والتي وصفتها بأنها انتهاك صريح للمواثيق الدولية، مبادئ حسن الجوار، احترام سيادة الدول، اتفاق بكين، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.
بعد بريطانيا.. هل تغير أوروبا موقفها وتنخرط في حرب أمريكا وإسرائيل ضد إيران؟
وأكدت الخارجية السعودية أن "استمرار إيران في استهداف سيادة المملكة، والأعيان المدنية، والمدنيين، والمصالح الاقتصادية، والمقرات الدبلوماسية، يتنافى مع الأخوة الإسلامية وقيم الدين الإسلامي التي يدعي الجانب الإيراني الالتزام بها"، مشددة على أن "أقوال طهران لا تتطابق مع أفعالها".
اليمن.. مجلس القيادة يناقش تنفيذ عملية واسعة ضد "أنصار الله" حال إسنادها إيران عسكريا
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار "يأتي تأكيداً على بيانها السابق الصادر في 9 مارس/آذار 2026، الذي حذر من أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد، وسيكون لها أثر بالغ على العلاقات بين البلدين حالياً ومستقبلاً".

وأعادت المملكة التأكيد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ سيادتها، وصون أمنها، وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها، مستندة في ذلك إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
