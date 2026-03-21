https://sarabic.ae/20260321/القوات-الأوكرانية-تخسر-حتى-1160-عنصرا-خلال-يوم-واحد-1111750185.html
القوات الأوكرانية تخسر حتى 1160 عنصرا خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
خسرت القوات الأوكرانية حتى 1160 من عناصرها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لتصريحات ضباط مراكز الإعلام التابعة للتشكيلات الروسية العاملة في مختلف اتجاهات... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
الجيش الأوكراني
القوات الأوكرانية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_2:0:1920:1079_1920x0_80_0_0_798c4b5338daf5bb760d449a59ec9e3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108166607_303:0:1742:1079_1920x0_80_0_0_ece244970aa097aa6ef44a6ca8b29600.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجيش الأوكراني, القوات الأوكرانية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
خسرت القوات الأوكرانية حتى 1160 من عناصرها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لتصريحات ضباط مراكز الإعلام التابعة للتشكيلات الروسية العاملة في مختلف اتجاهات العملية الخاصة.
وقال رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "المركز"، ألكسندر سافتشوك: "في منطقة مسؤولية تشكيل 'المركز'، تم تدمير ما يصل إلى 340 عنصرًا من القوات الأوكرانية بواسطة الوحدات المشتركة ووحدات الطائرات المسيرة".
وأشار رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "دنيبر"، ألكسندر تشوماشكايف، إلى أن أكثر من 45 جنديًا أوكرانيًا دُمروا في نطاق عمل تشكيله.
وبحسب رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الجنوب"، فاديم أستافييف، فقد فقد العدو أكثر من 120 عنصرًا خلال اليوم نتيجة أنشطة هذا التشكيل.
وأضاف رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الشمال"، فاسيلي ميجيفخ، أن خسائر القوات الأوكرانية في القطاعات التي يعمل فيها هذا التشكيل بلغت حتى 215 عنصرًا.
وقال رئيس مركز الإعلام لتشكيلة "الغرب"، إيفان بيغما: "في نطاق وحدات تشكيل 'الغرب'، بما في ذلك فرق الطائرات المسيرة، تم تدمير ما يصل إلى 170 جنديًا خلال اليوم".
وأشار ضابط مركز الإعلام لتشكيلة "الشرق"، ميخائيل جيراسيموف، إلى أن العدو فقد خلال اليوم، بما في ذلك نتيجة أنشطة وحدات الطائرات المسيرة، ما يصل إلى 270 عنصرًا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.