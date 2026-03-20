تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر 5 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة سومي خلال أسبوع- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت 4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبسطت سيطرتها على بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي، خلال أسبوع... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 14 إلى 20 مارس (آذار الجاري)، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 40 قنبلة جوية موجّهة ، و12 صاروخا من طراز "هيمارس"، وصاروخين من طراز "نبتون" موجهين بعيدي المدى و2615 طائرة مسيرة".
09:20 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 09:44 GMT 20.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت 4 بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبسطت سيطرتها على بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي، خلال أسبوع واحد.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الفترة من 14 إلى 20 مارس (آذار الجاري)، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 40 قنبلة جوية موجّهة ، و12 صاروخا من طراز "هيمارس"، وصاروخين من طراز "نبتون" موجهين بعيدي المدى و2615 طائرة مسيرة".

وجاء في البيان: "شنّت القوات الروسية، خلال الأسبوع الماضي، غارات جوية واسعة النطاق و6 غارات جوية جماعية على منشآت عسكرية وصناعية ومحطات طاقة أوكرانية، فضلًا عن استهداف القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، خلال الأسبوع، في عمق دفاعات العدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية المجموعة أكثر من 1900 عسكري، و20 مركبة قتالية مدرعة و63 مركبة، وتم تدمير 6 مستودعات للذخيرة والعتاد".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "خلال الأسبوع الماضي، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحرير بلدة ألكساندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذه المنطقة أكثر من 1250 عسكريا، و30 مركبة قتالية مدرعة و157 مركبة و15 مدفعا ميدانيا و4 محطات حرب إلكترونية ومحطات حرب مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 23 مستودعا للذخيرة".

وأوضح البيان أن "قوات مجموعة "الشمال" الروسية سيطرت على بلدة سوبيتش في مقاطعة سومي، وفقد العدو أكثر من 1655 عسكريًا، و8 مركبات قتالية مدرعة و76 مركبة و8 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، بالإضافة إلى تدمير 47 مستودعا للذخيرة والعتاد".

وأشار البيان إلى أن "قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة بافلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخلال الأسبوع فقد العدو أكثر من 2125 عسكريًا، ودبابتين و57 مركبة قتالية مدرعة و113 مركبة و18 مدفعا ميدانيا و11 محطة حرب إلكترونية".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية، حررت بلدتي كالينيكي وفيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، في غضون أسبوع، وفقد العدو أكثر من 1110 جنود، و28 مركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير 86 مركبة و21 مدفعا ميدانيا و6 محطات حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات، وتم تدمير 47 مستودعا للذخيرة والوقود والعتاد".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
