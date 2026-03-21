https://sarabic.ae/20260321/بوتين-في-رسالة-تهنئة-للشعب-الإيراني-بعيد-النوروز-روسيا-شريك-موثوق-ومخلص-لإيران-1111753001.html
بوتين في رسالة تهنئة للشعب الإيراني بعيد النوروز: روسيا شريك موثوق ومخلص لإيران
سبوتنيك عربي
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برسالة تهنئة إلى القيادة والشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، مؤكدًا متانة العلاقات بين موسكو وطهران، في ظل... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_fe67153983fb943267016d826ac68f47.jpg
وأفاد الكرملين أن بوتين وجّه تهانيه إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله السيد مجتبى خامنئي، وكذلك إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة عيد النوروز.
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0b/1093641012_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f986457b8821e9c273479b1ee7659faf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بوتين في رسالة تهنئة للشعب الإيراني بعيد النوروز: روسيا شريك موثوق ومخلص لإيران
06:21 GMT 21.03.2026 (تم التحديث: 06:26 GMT 21.03.2026)
بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، برسالة تهنئة إلى القيادة والشعب الإيراني بمناسبة عيد النوروز، مؤكدًا متانة العلاقات بين موسكو وطهران، في ظل الظروف الراهنة.
وأفاد الكرملين أن بوتين وجّه تهانيه إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله السيد مجتبى خامنئي، وكذلك إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة عيد النوروز.
وأكد الرئيس الروسي، في رسالته، أن روسيا ستبقى "صديقًا وفيًا وشريكًا موثوقًا" لإيران، مشددًا على دعم موسكو للشعب الإيراني في مواجهة التحديات الراهنة، متمنيًا له تجاوز الظروف الصعبة.
ويُعدّ عيد النوروز، الذي يعني "اليوم الجديد" باللغة الفارسية، من أقدم الأعياد في المنطقة، حيث تحتفل به شعوب آسيا الوسطى والشرق الأوسط والقوقاز، ويجسّد بداية الربيع وتجدد الحياة وبداية العام الشمسي الجديد، الذي دخل عام 1405 وفق التقويم الإيراني.