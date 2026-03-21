تعود لعام 1973... حرب إيران تنذر بأزمة غير متوقعة في اليابان

أنذرت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بأزمة غير متوقعة في اليابان تعود تاريخيًا لعام 1973، وفقًا لتحليل عدد من الخبراء. 21.03.2026, سبوتنيك عربي

وأعرب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان، عن مخاوفهم بشأن احتمال ارتفاع أسعار ورق المرحاض على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، فيما دعت الحكومة اليابانية مواطنيها إلى عدم شراء ورق المرحاض بكثرة، كما حدث خلال أزمة النفط عام 1973 وجائحة فيروس "كورونا".ولفتت الوزارة إلى أنه "لا يوجد اعتماد يذكر على الشرق الأوسط، وبالتالي فإن الإنتاج لا يتأثر بشكل مباشر".كما أكدت السلطات وجود قدرة على زيادة الإنتاج. وجاء في بيان الوزارة: "نرجو منكم اتخاذ قرارات مدروسة بناء على معلومات موثوقة".وغالبا ما تُربط أزمة النفط عام 1973 في اليابان بنقص ورق المرحاض، حيث انتشرت شائعات عن نقص محتمل آنذاك، ما دفع المستهلكين إلى شرائه بكميات كبيرة وتخزينه. وقد تكرر وضع مماثل خلال جائحة فيروس "كورونا".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".بوتين في رسالة تهنئة للشعب الإيراني بعيد النوروز: روسيا شريك موثوق ومخلص لإيران

