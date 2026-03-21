تورونتو تتحرك لمنع تواجد عناصر "الهجرة الأمريكية" خلال كأس العالم 2026
https://sarabic.ae/20260314/إيران-تقدم-مقترحا-بشأن-مشاركتها-في-كأس-العالم-2026--1111497530.html
https://sarabic.ae/20260225/رئيسة-المكسيك-لا-خطر-على-المشجعين-في-كأس-العالم-2026-1110716643.html
قدمت رئيسة بلدية تورونتو أوليفيا تشو مشروع قرار إلى مجلس المدينة يحمل عنوان "لا لآيس في تورونتو"، يدعو إلى رفض أي مشاركة أو تواجد لعناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (آيس) في المدينة خلال استضافتها مباريات كأس العالم لكرة القدم صيف 2026.
وأكدت تشو في نص المشروع أن "وكالة آيس أثبتت من خلال أفعالها في مينيسوتا وفي أنحاء الولايات المتحدة أنها تجلب الخوف والفوضى، لا الأمان والأمن"، مشيرة إلى أن وجودها "قد يثير الخوف في وقت نريد فيه الترحيب بالعالم وضمان شعور الجميع بالأمان"، بحسب وسائل إعلام غربية.
ويطالب المشروع الذي قدمته تشو مجلس المدينة بإعلان معارضته الصريحة لأي تورط للوكالة، وتوجيه إدارة المدينة لتجنب أي دعم أو تعاون معها، خاصة خلال البطولة
التي تقام للمرة الأولى في ثلاث دول: الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
كما يدعو المشروع وزير الأمن العام الفيدرالي، ووزير الشؤون الخارجية، ومدعي عام أونتاريو إلى رفض أي نشر لعناصر آيس في تورونتو، مع التأكيد على أن المدينة تريد أن تكون مكاناً يجتمع فيه الناس للاحتفال بما يجمعهم.
وتستضيف تورونتو ست مباريات فقط في ملعب "BMO Field" بين 12 يونيو/حزيران و2 يوليو/تموز، لكن المنظمين يتوقعون تدفقاً كبيراً من الزوار الأجانب، خاصة مع توقعات بأن يفضل بعض مشجعي كرة القدم العالميين كندا على الولايات المتحدة بسبب سياسات الهجرة المتشددة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ويستند المشروع إلى أن تصرفات الوكالة أثارت شكوكاً حول سلامة زيارة الولايات المتحدة
أو الإقامة فيها أو خارجها، مشيراً إلى عملية واسعة النطاق نفذتها آيس مؤخراً ضد مهاجرين غير موثقين في ولاية مينيسوتا، أسفرت عن إطلاق نار عملاء فيدراليين على اثنين من المحتجين تبين لاحقاً أنهما مواطنان أميركيان.
كما يذكر احتجاجات شهدتها إيطاليا قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو هذا العام، احتجاجاً على وجود عناصر "آيس" ضمن التدابير الأمنية للوفد الأمريكي.
وتؤكد تقارير أن "آيس" لها حضور دائم في خمس مدن كندية، بما فيها تورونتو، لكن صلاحيات عناصرها خارج الولايات المتحدة محدودة جداً، ويحظر عليهم تنفيذ عمليات قسرية دون موافقة الدولة المضيفة.