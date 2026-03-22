إعلام: ارتفاع حصيلة المصابين إثر القصف الإيراني على ديمونا وعراد جنوبي إسرائيل إلى 175

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المصابين جراء القصف الإيراني على ديمونا وعراد جنوبي البلاد، إلى 175 شخصا. 22.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مستشفى "سوروكا"، أنه "تم إجلاء 115 جريحًا من موقع الهجوم الصاروخي في عراد، بينهم 9 أشخاص في حالة خطيرة، وفي ديمونا تم إجلاء 60 جريحًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في حالة خطيرة".وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس السبت، بسقوط صاروخ أطلقته إيران على مبنى في منطقة ديمونا جنوبي إسرائيل، لافتة إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى تسجيل إصابات عدة.وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي دفرين، أمس السبت، بأن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية، التي استهدفت مدينتي ديمونا وعراد جنوبي البلاد.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.عراقجي: ستارمر يعرض حياة البريطانيين للخطر بإتاحته القواعد البريطانية لشن هجمات ضد إيران

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

