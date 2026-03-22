https://sarabic.ae/20260322/إعلام-ارتفاع-حصيلة-المصابين-إثر-القصف-الإيراني-على-ديمونا-وعراد-جنوبي-إسرائيل-إلى-175-1111776656.html
إعلام: ارتفاع حصيلة المصابين إثر القصف الإيراني على ديمونا وعراد جنوبي إسرائيل إلى 175
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المصابين جراء القصف الإيراني على ديمونا وعراد جنوبي البلاد، إلى 175 شخصا. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T06:52+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_0:181:1741:1160_1920x0_80_0_0_38be6e310378c6174124a989b474177c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111512277_94:0:1641:1160_1920x0_80_0_0_a57487e56ba39d82c7c721593d86d0ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة المصابين جراء القصف الإيراني على ديمونا وعراد جنوبي البلاد، إلى 175 شخصا.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مستشفى "سوروكا"، أنه "تم إجلاء 115 جريحًا من موقع الهجوم الصاروخي في عراد، بينهم 9 أشخاص في حالة خطيرة، وفي ديمونا تم إجلاء 60 جريحًا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في حالة خطيرة".
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس السبت، بسقوط صاروخ أطلقته إيران على مبنى في منطقة ديمونا جنوبي إسرائيل، لافتة إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى تسجيل إصابات عدة.
وصرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
إيفي دفرين، أمس السبت، بأن الدفاعات الجوية فشلت في اعتراض الصواريخ البالستية الإيرانية، التي استهدفت مدينتي ديمونا وعراد جنوبي البلاد.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.