https://sarabic.ae/20260323/القضاء-على-مهربين-مسلحين-في-الجنوب-هل-تواجه-الحدود-الجزائرية-تهديدا-متزايدا-من-الساحل؟--1111814869.html

القضاء على مهربين مسلحين في الجنوب… هل تواجه الحدود الجزائرية تهديدا متزايدا من الساحل؟

القضاء على مهربين مسلحين في الجنوب… هل تواجه الحدود الجزائرية تهديدا متزايدا من الساحل؟

سبوتنيك عربي

تشهد الحدود الجنوبية للجزائر في الآونة الأخيرة تطورات أمنية لافتة، في ظل تزايد نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب القادمة من منطقة الساحل الأفريقي، حيث أعلن... 23.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-23T11:00+0000

2026-03-23T11:00+0000

2026-03-23T11:00+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

الجزائر

ضبط الحدود

دول الساحل الأفريقي

مهربين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102023/52/1020235261_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_49a8b9d4869e33e4a2a3994654042642.jpg

وفي السياق، قال الباحث الجزائري في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، محمد سليم حمادي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الوضع الأمني على الحدود الجنوبية، باعتباره يجمع بين عنصر الاستمرارية والتحول النوعي في آن واحد، معقد، ولطالما اتسمت الحدود الجنوبية خاصة مع مالي والنيجر وليبيا تميزت بهشاشة أمنية والتي بطبيعة الحال ناتجة عن اتساع المجال الصحراوي".وأكد حمادي، أنه في "هذه الحالة تبرز المؤشرات على الصعيد الأمني في طبيعة التهديدات، من خلال تطور قدرات الجماعات المسلحة واعتمادها على وسائل جديدة لم تكن موجودة، وتكتيكات حرب العصابات المتحركة، ناهيك عن انتقال هذه الجماعات من نمطية التمركز إلى الانتشار، لكي لا تسهل عملية مراقبتها، وتضيع قدرات مكافحتها". ولفت حمادي، إلى أن "بعض المهربين لا ينتمون إلى جماعات بالضرورة، وإنما يعملون بشكل فردي لأجندات معينة، وهناك إرهاب عقائدي وأخر مسلح وبالتالي هذه الجماعات تحافظ على مصالحها وهو تهديد أمني أيضا". وبالنسبة للانعكاسات المباشرة على الأمن القومي الجزائري، التي باتت سمة من سمات الوضع الأمني في دول الساحل، يقول حمادي: "تساهم في إضعاف الدولة في المناطق الشمالية، كمالي مثلا، ما يؤدي إلى استغلالها لحماية مصالحها أو تطبيق أجندات أجنبية". تمتد الحدود الجزائرية لآلاف الكيلومترات عبر تضاريس صحراوية قاسية، وهو ما يجعل مراقبتها تحديا لوجستيا وأمنيا كبيرا، ورغم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة المتطورة، تبقى الطبيعة الجغرافية عاملًا معقدًا في تأمين هذه المناطق، ومع ذلك، تمكنت الجزائر من بناء منظومة دفاعية متكاملة تعتمد على الانتشار المكثف للقوات، والعمل الاستخباراتي، والتنسيق مع بعض الشركاء الإقليميين. هل التهديد في تصاعد؟ وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الإستراتيجية الجزائرية تقوم على مبدأ الحزم الميداني والاستباق الاستخباراتي، مع محاولة تجنب الانزلاق إلى صراعات خارج الحدود، ويبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا التوازن، في منطقة تتغير معادلاتها بسرعة.

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

تقارير سبوتنيك, حصري, الجزائر, ضبط الحدود, دول الساحل الأفريقي, مهربين