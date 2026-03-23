القضاء على مهربين مسلحين في الجنوب… هل تواجه الحدود الجزائرية تهديدا متزايدا من الساحل؟

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
القضاء على مهربين مسلحين في الجنوب… هل تواجه الحدود الجزائرية تهديدا متزايدا من الساحل؟
سبوتنيك عربي
تشهد الحدود الجنوبية للجزائر في الآونة الأخيرة تطورات أمنية لافتة، في ظل تزايد نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب القادمة من منطقة الساحل الأفريقي، حيث أعلن... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
تقارير سبوتنيك, حصري, الجزائر, ضبط الحدود, دول الساحل الأفريقي, مهربين
تشهد الحدود الجنوبية للجزائر في الآونة الأخيرة تطورات أمنية لافتة، في ظل تزايد نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب القادمة من منطقة الساحل الأفريقي، حيث أعلن الجيش الجزائري القضاء على مجموعة من المهربين المسلحين، ما يعكس حجم التحديات المتنامية التي تواجهها البلاد على امتداد حدودها الشاسعة.
وفي السياق، قال الباحث الجزائري في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، محمد سليم حمادي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الوضع الأمني على الحدود الجنوبية، باعتباره يجمع بين عنصر الاستمرارية والتحول النوعي في آن واحد، معقد، ولطالما اتسمت الحدود الجنوبية خاصة مع مالي والنيجر وليبيا تميزت بهشاشة أمنية والتي بطبيعة الحال ناتجة عن اتساع المجال الصحراوي".

وأضاف: "يبلغ طول الساحل الأفريقي حوالي 8 مليون مترمربع، ومن الصعب مراقبته بدقة، ناهيك عن تشابكات أثنية وعرقية معقدة تزيد من تأزيم الوضع"، وتابع: "تعقيدات تفرض منطقها على الدولة في بعض الأحيان وتجعل قرارات تلك الدول غير نافذة ومنسجمة، وبالتالي نحن نتحدث عن الدول الرخوة، وما يمكن أن يشكل تهديدا امنيا واقتصاديا للدول المستقرة مثل الجزائر".

وأكد حمادي، أنه في "هذه الحالة تبرز المؤشرات على الصعيد الأمني في طبيعة التهديدات، من خلال تطور قدرات الجماعات المسلحة واعتمادها على وسائل جديدة لم تكن موجودة، وتكتيكات حرب العصابات المتحركة، ناهيك عن انتقال هذه الجماعات من نمطية التمركز إلى الانتشار، لكي لا تسهل عملية مراقبتها، وتضيع قدرات مكافحتها".

وأشار إلى التصعيد في التهريب والإرهاب والاتجار في البشر في الفترة الأخيرة، حيث تكمن خطورة هذه التهديدات ولا يمكن التحكم فيها ومراقبتها، وتعتبر أحد أدوات الاختراق، مبينا أن "العلاقة بين شبكات التهريب والجماعات الإرهابية ليست ظرفية بل ذات طابع بنيوي متشابك، فهذه الجماعات باتت تعتمد بشكل كبير على الأنشطة غير المشروعة، ما يجعلها جزء من الإرهاب العابر للحدود".

ولفت حمادي، إلى أن "بعض المهربين لا ينتمون إلى جماعات بالضرورة، وإنما يعملون بشكل فردي لأجندات معينة، وهناك إرهاب عقائدي وأخر مسلح وبالتالي هذه الجماعات تحافظ على مصالحها وهو تهديد أمني أيضا".
وبالنسبة للانعكاسات المباشرة على الأمن القومي الجزائري، التي باتت سمة من سمات الوضع الأمني في دول الساحل، يقول حمادي: "تساهم في إضعاف الدولة في المناطق الشمالية، كمالي مثلا، ما يؤدي إلى استغلالها لحماية مصالحها أو تطبيق أجندات أجنبية".

وأضاف: "يصبح المشهد معقد، التحولات والانقلابات داخل دول الساحل أدت إلى إضعاف التنسيق الأمني بين الدول، ما خلق فجوة في الدعم الاستخباراتي ما ضغط على الجزائر في محاولة لتشتيتها، من خلال رفع مخاطر التسلل للعناصر الإرهابية وانتقال بؤر التوتر من شمال مالي إلى الجنوب ، إذا أن أمن الجزائر مرتبط باستقرار دول الساحل".

تمتد الحدود الجزائرية لآلاف الكيلومترات عبر تضاريس صحراوية قاسية، وهو ما يجعل مراقبتها تحديا لوجستيا وأمنيا كبيرا، ورغم الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات بدون طيار وأنظمة المراقبة المتطورة، تبقى الطبيعة الجغرافية عاملًا معقدًا في تأمين هذه المناطق، ومع ذلك، تمكنت الجزائر من بناء منظومة دفاعية متكاملة تعتمد على الانتشار المكثف للقوات، والعمل الاستخباراتي، والتنسيق مع بعض الشركاء الإقليميين.
هل التهديد في تصاعد؟

المعطيات الميدانية تشير إلى أن التهديدات لم تعد تقليدية، بل أصبحت أكثر تنظيما وتسليحا، فالعلاقة بين التهريب والإرهاب باتت أوثق، ما يرفع من مستوى الخطورة، غير أن قدرة الجيش على تنفيذ عمليات استباقية ناجحة توحي بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة، رغم تعقيداته.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الإستراتيجية الجزائرية تقوم على مبدأ الحزم الميداني والاستباق الاستخباراتي، مع محاولة تجنب الانزلاق إلى صراعات خارج الحدود، ويبقى التحدي الأكبر هو الحفاظ على هذا التوازن، في منطقة تتغير معادلاتها بسرعة.
