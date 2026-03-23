بكين تدعو واشنطن وتل أبيب لوقف التصعيد العسكري ضد إيران وتطالب بحل سياسي لجذور الأزمة
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، اليوم الاثنين، بأنه لا ينبغي لأطراف النزاع حول إيران "صب الزيت على النار"، بل يجب العودة إلى مسار التسوية السياسية عبر... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T14:50+0000
وقال وانغ إي، خلال الاجتماع مع مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني جوناثان باول: "من الضروري الآن لجميع الأطراف عدم صب الزيت على النار، بل حل المشكلة من جذورها والعمل معًا لإعادة القضية إلى مسار التسوية السياسية من خلال الحوار والمفاوضات".
https://sarabic.ae/20260323/موسكو-روسيا-ستعلن-قريبا-عن-موعد-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1111810006.html
صرح وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، اليوم الاثنين، بأنه لا ينبغي لأطراف النزاع حول إيران "صب الزيت على النار"، بل يجب العودة إلى مسار التسوية السياسية عبر الحوار والمفاوضات.
وقال وانغ إي، خلال الاجتماع مع مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني جوناثان باول: "من الضروري الآن لجميع الأطراف عدم صب الزيت على النار، بل حل المشكلة من جذورها والعمل معًا لإعادة القضية إلى مسار التسوية السياسية من خلال الحوار والمفاوضات".
وأشار إلى أن تأثير الوضع في إيران يتوسع، وأن إطالة أمد الأعمال العسكرية لن تؤدي إلا إلى إلحاق ضرر أكبر وتؤدي إلى عواقب أكثر خطورة.
وكان صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، بأن الصين وعدد من الدول الأخرى قد تتوسط لحل النزاع في الشرق الأوسط.
وقال الوزير الإيراني في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "في رأيي، يمكن لعدة دول أن تلعب دور الوسيط، بما فيها الصين. لقد نجحت الصين في التوسط بين إيران والسعودية، وأنا على ثقة بأن كلا البلدين سيلتزمان بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها آنذاك".
وأضاف: "سنستمع إلى أي مقترحات تلبي مطالبنا وشروطنا".