المفوضية الأوروبية تعلن تأجيل عرض خطة حظر استيراد النفط الروسي
المفوضية الأوروبية تعلن تأجيل عرض خطة حظر استيراد النفط الروسي
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونن، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل عرض خطة حظر استيراد النفط الروسي، ولم يتم تحديد موعد جديد بعد، وذلك في... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T13:13+0000
2026-03-24T13:13+0000
2026-03-24T13:13+0000
وقالت المتحدثة: "كما هو الحال دائمًا، حمل تخطيطنا طابعا استرشاديا، بما في ذلك قائمة المبادرات المخطط لها التي ننشرها بانتظام. أولًا، ليس لدي موعد محدد الآن. لكنني أؤكد لكم التزامنا بتقديم هذا المقترح. لقد صرّحت رئيسة المفوضية (المفوضية الأوروبية فون دير لاين) بوضوح أن العودة إلى استيراد الطاقة الروسية تعني تكرار أخطاء الماضي، وهو خطأ استراتيجي".وأضاف دميترييف على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن تسهم الإجراءات المتخذة في الاتحاد الأوروبي في تخفيف أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ستسعى دول الاتحاد الأوروبي قريبًا للانضمام إلى قائمة الانتظار للحصول على إمدادات الطاقة الروسية. القائمة طويلة، وسينضمون بكل فخر إلى آخرها".
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
المفوضية الأوروبية تعلن تأجيل عرض خطة حظر استيراد النفط الروسي
صرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونن، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل عرض خطة حظر استيراد النفط الروسي، ولم يتم تحديد موعد جديد بعد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة: "كما هو الحال دائمًا، حمل تخطيطنا طابعا استرشاديا، بما في ذلك قائمة المبادرات المخطط لها التي ننشرها بانتظام. أولًا، ليس لدي موعد محدد الآن. لكنني أؤكد لكم التزامنا بتقديم هذا المقترح. لقد صرّحت رئيسة المفوضية (المفوضية الأوروبية فون دير لاين) بوضوح أن العودة إلى استيراد الطاقة الروسية تعني تكرار أخطاء الماضي، وهو خطأ استراتيجي".
وكان صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن دول الاتحاد الأوروبي ستنضم إلى آخر قائمة الانتظار للحصول على إمدادات الطاقة الروسية.
وأضاف دميترييف على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن تسهم الإجراءات المتخذة في الاتحاد الأوروبي في تخفيف أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ستسعى دول الاتحاد الأوروبي قريبًا للانضمام إلى قائمة الانتظار للحصول على إمدادات الطاقة الروسية. القائمة طويلة، وسينضمون بكل فخر إلى آخرها".