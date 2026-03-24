المفوضية الأوروبية تعلن تأجيل عرض خطة حظر استيراد النفط الروسي

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
16:00 GMT
30 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
المفوضية الأوروبية تعلن تأجيل عرض خطة حظر استيراد النفط الروسي
سبوتنيك عربي
وقالت المتحدثة: "كما هو الحال دائمًا، حمل تخطيطنا طابعا استرشاديا، بما في ذلك قائمة المبادرات المخطط لها التي ننشرها بانتظام. أولًا، ليس لدي موعد محدد الآن. لكنني أؤكد لكم التزامنا بتقديم هذا المقترح. لقد صرّحت رئيسة المفوضية (المفوضية الأوروبية فون دير لاين) بوضوح أن العودة إلى استيراد الطاقة الروسية تعني تكرار أخطاء الماضي، وهو خطأ استراتيجي".وأضاف دميترييف على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن تسهم الإجراءات المتخذة في الاتحاد الأوروبي في تخفيف أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ستسعى دول الاتحاد الأوروبي قريبًا للانضمام إلى قائمة الانتظار للحصول على إمدادات الطاقة الروسية. القائمة طويلة، وسينضمون بكل فخر إلى آخرها".
13:13 GMT 24.03.2026
صرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا كايسا إيتكونن، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأجيل عرض خطة حظر استيراد النفط الروسي، ولم يتم تحديد موعد جديد بعد، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة: "كما هو الحال دائمًا، حمل تخطيطنا طابعا استرشاديا، بما في ذلك قائمة المبادرات المخطط لها التي ننشرها بانتظام. أولًا، ليس لدي موعد محدد الآن. لكنني أؤكد لكم التزامنا بتقديم هذا المقترح. لقد صرّحت رئيسة المفوضية (المفوضية الأوروبية فون دير لاين) بوضوح أن العودة إلى استيراد الطاقة الروسية تعني تكرار أخطاء الماضي، وهو خطأ استراتيجي".
وكان صرح كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، أن دول الاتحاد الأوروبي ستنضم إلى آخر قائمة الانتظار للحصول على إمدادات الطاقة الروسية.

وأضاف دميترييف على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي: "لن تسهم الإجراءات المتخذة في الاتحاد الأوروبي في تخفيف أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ستسعى دول الاتحاد الأوروبي قريبًا للانضمام إلى قائمة الانتظار للحصول على إمدادات الطاقة الروسية. القائمة طويلة، وسينضمون بكل فخر إلى آخرها".
