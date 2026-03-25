في لبنان والضفة الغربية.. هل تضم إسرائيل أراض جديدة لها مستغلة الانشغال الدولي؟

في لبنان والضفة الغربية.. هل تضم إسرائيل أراض جديدة لها مستغلة الانشغال الدولي؟

سبوتنيك عربي

تشهد المنطقة تصعيدًا ميدانيًا وسياسيًا غير مسبوق، في ظل التصريحات المتتالية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي كشفت عن نوايا واضحة لإعادة رسم... 25.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-25T21:07+0000

2026-03-25T21:07+0000

2026-03-26T05:03+0000

وأكد نتنياهو، في مناسبات عدة، أن إسرائيل "لن تكتفي بالعمليات العسكرية العابرة، بل تسعى لفرض واقع جديد في جنوب لبنان، يشمل السيطرة الأمنية على منطقة جنوب نهر الليطاني"، بذريعة "إقامة منطقة عازلة تضمن عودة سكان المستوطنات الشمالية وإنهاء أي تهديد عسكري مباشر من الأراضي اللبنانية".ولم تقتصر هذه التحركات على الجبهة اللبنانية، بل امتدت لتشمل الضفة الغربية، التي يراها نتنياهو وحكومته اليمينية "جزءا لا يتجزأ من العمق الإستراتيجي والأمني لإسرائيل"، وقد صرح نتنياهو بأن "الوقت قد حان لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة في الضفة الغربية"، معتبرًا أن "التغيرات الإقليمية الراهنة توفر فرصة تاريخية لتثبيت الوجود الاستيطاني وضم الكتل الكبرى، ما ينهي عمليًا أي آفاق لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا ويحوّل الضفة إلى مربعات أمنية معزولة تحت السيطرة المباشرة".ويقول عدد من الخبراء إن هذه التوجهات تعكس تحوّلًا خطيرًا نحو إستراتيجية "الضم الفعلي" وتوسيع الحدود الإسرائيلية، بقوة السلاح، محذرين من أن محاولة احتلال منطقة جنوب الليطاني وشرعنة ضم أجزاء من الضفة الغربية ستؤدي إلى "تفجير صراع إقليمي طويل الأمد"، كما يرى المحللون أن هذه السياسة تهدف إلى "إفراغ المناطق الحدودية من سكانها الأصليين وتحويلها إلى أراض غير قابلة للحياة".نية إسرائيليةقال المحلل السياسي اللبناني أسامة وهبي، إن "الأطماع الإسرائيلية في ضم المزيد من الأراضي العربية ليست بجديدة، إلا أنها زادت شراسة بعد عملية "طوفان الأقصى"، نتيجة الشعور بالتهديد الوجودي الذي شعرت به إسرائيل".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن "هناك محاولة واضحة لإقامة مناطق عازلة على كافة الحدود مع الدول العربية المحيطة بفلسطين المحتلة، وذلك من خلال سياسة التدمير الممنهج لجعل تلك المناطق غير قابلة للحياة، كما جرى في قطاع غزة ويجري حاليًا في الضفة الغربية، وسط دعوات وعمل دؤوب لتهويدها".وأكد المحلل السياسي اللبناني أن "إسرائيل لا تنتظر انشغالًا دوليًا لتنفيذ مخططاتها، فقد افتعلت حرب إبادة في غزة والضفة، وتشن اليوم حربًا شرسة ضد لبنان، أمام أنظار العالم بدعم وتفاهم واضح من الإدارة الأمريكية والقوى الغربية".ويرى وهبي أن "المنطقة أمام خطر حقيقي لخسارة المزيد من الأراضي العربية، إذ يختلف الاحتلال القادم عن تجارب عامي 78 و82، كونه يسعى هذه المرة لاحتلال مناطق مفرغة من الحياة، وممنوعة من الإعمار لفرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد".رؤية توسعيةمن جانبه، قال الخبير السياسي الفلسطيني حسين الديك، إن "المساعي الإسرائيلية للتوسع وضم أراضي جديدة من الضفة الغربية ولبنان، ليست بالأمر الجديد"، موضحًا أن "تصريحات الرئيس الأمريكي حول صغر مساحة إسرائيل، وضرورة توسعها مثلت ترخيصًا وضوءًا أخضر من الإدارة الأمريكية للاعتداء على الأراضي العربية والفلسطينية واللبنانية".وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك": "تترجم هذه الرؤية اليوم من خلال محاولات إقامة مناطق عازلة تلتهم نحو 60% من مساحة قطاع غزة، ومساحات شاسعة من جنوب لبنان وصولًا إلى نهر الليطاني".وأضاف الخبير السياسي أن "هذا النهج التوسعي يمتد ليشمل الجنوب السوري أيضا، إذ لا تزال القوات الإسرائيلية تتواجد في مناطق سيطرت عليها مؤخرا مدفوعة باعتبارات أمنية واستراتيجية تخدم العقيدة العسكرية الجديدة".ويرى الديك أن "هذه التحركات قد تخفي وراءها أهدافا استيطانية مستقبلية، لتلبية مطالب اليمين القومي الإسرائيلي الذي يمثل الشريك الأساسي في الحكومة الحالية الأكثر يمينية وفاشية في تاريخ دولة الاحتلال".وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أمس الثلاثاء، أن قواته ستسيطر على "منطقة أمنية" في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني.وقال كاتس: "جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر الجيش الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني". وتمتد هذه المنطقة على 30 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.ويشنّ "حزب الله" اللبناني، منذ الأول من مارس/ آذار الجاري، هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ردًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، كما أعلن في بيانات متتالية له قصف أهداف عسكرية عدة في إسرائيل، ردًا على الاعتداءات المتكررة على لبنان.كما ردت إسرائيل بضربات جوية واسعة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط 2026، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

إسرائيل

وائل مجدي

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, حصري