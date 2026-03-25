مصر تكشف حقيقة تأثرها بتسريبات إشعاعية جراء الحرب على إيران

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:36 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
أزمة المياه في إيران.. تهديد داخلي موازٍ للحرب
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
15:33 GMT
27 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:00 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا يشعر الناس بحالة من الاكتئاب بعد انتهاء شهر رمضان؟
16:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:44 GMT
16 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:26 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبير: لو الولايات المتحدة أرادت التفاوض الحقيقي لما شنت الحرب على إيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دول الخليج العربي بقيادة السعودية بين سياسة ضبط النفس واستمرار الحرب مع وعلى إيران
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260325/مصر-تكشف-حقيقة-تأثرها-بتسريبات-إشعاعية-جراء-الحرب-على-إيران-1111918320.html
مصر تكشف حقيقة تأثرها بتسريبات إشعاعية جراء الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
أصدرت مصر، اليوم الأربعاء، ردا رسميا على تأثرها بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية في المنطقة. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
مصر
أخبار مصر الآن
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102243/96/1022439649_0:52:2730:1588_1920x0_80_0_0_2ca440314ef243673d6e0fbfe504850c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102243/96/1022439649_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_750622d37343a5fd11fdf936e8ae17a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

© Fotolia / Satakornعلبة تحوي مادة إشعاعية
علبة تحوي مادة إشعاعية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
© Fotolia / Satakorn
تابعنا عبر
أصدرت مصر، اليوم الأربعاء، ردا رسميا على تأثرها بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية في المنطقة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان له على مواقع التواصل، أن "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لم ترصد أي زيادة أو تغير في مستويات الإشعاع داخل البلاد".
وأشار البيان إلى أن الهيئة "تتابع الوضع على مدار الساعة عبر منظومة رصد متطورة منتشرة في أنحاء الجمهورية، مع متابعة مستمرة للمنشآت النووية إقليميا بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ودعا المركز المواطنين إلى "الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات".
Запуск ракеты класса земля-море Saegheh Корпусом стражей исламской революции во время маневров в восточной части Ормузского пролива - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
يشار إلى أن المقدم فهد عبد الرازق علي، من وزارة الداخلية الكويتية، أكد أمس الثلاثاء، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق أو الذعر في حال وقوع أي تسرب إشعاعي في الدول المجاورة، موضحًا أن أقرب مفاعل نووي يبعد عن الكويت أكثر من 240 كيلومترا.
من جانبه، أوضح المقدم ركن سعد فهد عبد الله، من الحرس الوطني، أن هذه المسافة تسهم بشكل كبير في تقليل تأثير أي تسرب محتمل، إذ إن معظم المواد الملوثة ستترسب قبل وصولها إلى الأراضي الكويتية.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала