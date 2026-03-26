تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
حاكم خيرسون: زيلينسكي يشعر بالقلق بشأن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس
صرّح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، بأن فلاديمير زيلينسكي يُظهر حالة من التوتر بشأن مسألة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي دونباس،... 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T22:23+0000
2026-03-26T22:24+0000
وقال سالدو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لم تعد دونباس بالنسبة لهم مسألة رعاية للناس منذ زمن بعيد، بل أداة للحفاظ على السلطة، وأداة لتعبئة الخوف واستمرار الحرب. لكنه في الوقت ذاته فخّ للنظام في كييف. فمن جهة، عليهم إظهار الحزم أمام جمهورهم الداخلي، ومن جهة أخرى، يزداد اعتمادهم على القرارات والظروف الخارجية. لذلك نرى هذه العصبية، وهذه التصريحات الحادة، وهذه المحاولات المستمرة لتصوير أي حديث عن الواقع على أنه استسلام من طرف ما".وأضاف أن زيلينسكي يتحدث اليوم ليس بلغة السلام، بل بلغة المساومة السياسية.وفي وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن دهشته من عدم رغبة رئيس نظام كييف في التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، مؤكداً أن "التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي أصعب بكثير من التوصل إليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وكان زيلينسكي قد رفض بالفعل فكرة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس في 30 ديسمبر/كانون الأول، عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
زيلينسكي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

حاكم خيرسون: زيلينسكي يشعر بالقلق بشأن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس

22:23 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 22:24 GMT 26.03.2026)
صرّح حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، بأن فلاديمير زيلينسكي يُظهر حالة من التوتر بشأن مسألة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي دونباس، ويحاول تصوير أي حديث عن الواقع على أنه استسلام من طرف ما.
وقال سالدو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لم تعد دونباس بالنسبة لهم مسألة رعاية للناس منذ زمن بعيد، بل أداة للحفاظ على السلطة، وأداة لتعبئة الخوف واستمرار الحرب. لكنه في الوقت ذاته فخّ للنظام في كييف. فمن جهة، عليهم إظهار الحزم أمام جمهورهم الداخلي، ومن جهة أخرى، يزداد اعتمادهم على القرارات والظروف الخارجية. لذلك نرى هذه العصبية، وهذه التصريحات الحادة، وهذه المحاولات المستمرة لتصوير أي حديث عن الواقع على أنه استسلام من طرف ما".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
بوتين: اختيار القرم وسيفاستوبول ودونباس الانضمام إلى روسيا حدث تاريخي
18 مارس, 13:42 GMT
وأضاف أن زيلينسكي يتحدث اليوم ليس بلغة السلام، بل بلغة المساومة السياسية.
وفي وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن دهشته من عدم رغبة رئيس نظام كييف في التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع في أوكرانيا، مؤكداً أن "التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي أصعب بكثير من التوصل إليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وكان زيلينسكي قد رفض بالفعل فكرة انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من دونباس في 30 ديسمبر/كانون الأول، عقب اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
