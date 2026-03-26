روسيا وليبيا تؤكدان على تعزيز التعاون وتتابعان وضع ناقلة الغاز المتضررة

استقبل وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع، في بيان نقله مراسل "سبوتنيك"، اهتمامهما المشترك بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع التركيز بشكل خاص على الوضع الحالي لناقلة الغاز الروسية "Arctic Metagaz" التي تضررت نتيجة عمل عسكري عدائي قامت به أوكرانيا.وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، عضو الفريق الروسي المفاوض، ميخائيل غالوزين، أمس الأربعاء، بأنه تم تعليق المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية.وقال غالوزين للصحفيين ردا على سؤال حول وضع المفاوضات بشأن أوكرانيا :"لست مستعداً لقول أي شيء الآن بخلاف ما قاله (السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية) دميتري سيرغيفيتش بيسكوف بالفعل: لقد تم تعليقها" .وأضاف نائب الوزير: "لا أريد أن أقدم أي تنبؤات دون أن أضطر إلى شرح سبب عدم تحققها لاحقا".وقال أوشاكوف للصحفيين: "هناك توقف مؤقت للمحادثات الثلاثية لأسباب واضحة. وقد أطلعنا زملاءنا الأمريكيين بشكل مفصل على سير المحادثات الثنائية التي عقدت في فلوريدا يوم السبت الماضي مع الوفد الأوكراني".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

