تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
روسيا وليبيا تؤكدان على تعزيز التعاون وتتابعان وضع ناقلة الغاز المتضررة
استقبل وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين. 26.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكد الطرفان خلال الاجتماع، في بيان نقله مراسل "سبوتنيك"، اهتمامهما المشترك بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع التركيز بشكل خاص على الوضع الحالي لناقلة الغاز الروسية "Arctic Metagaz" التي تضررت نتيجة عمل عسكري عدائي قامت به أوكرانيا.وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، عضو الفريق الروسي المفاوض، ميخائيل غالوزين، أمس الأربعاء، بأنه تم تعليق المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية.وقال غالوزين للصحفيين ردا على سؤال حول وضع المفاوضات بشأن أوكرانيا :"لست مستعداً لقول أي شيء الآن بخلاف ما قاله (السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية) دميتري سيرغيفيتش بيسكوف بالفعل: لقد تم تعليقها" .وأضاف نائب الوزير: "لا أريد أن أقدم أي تنبؤات دون أن أضطر إلى شرح سبب عدم تحققها لاحقا".وقال أوشاكوف للصحفيين: "هناك توقف مؤقت للمحادثات الثلاثية لأسباب واضحة. وقد أطلعنا زملاءنا الأمريكيين بشكل مفصل على سير المحادثات الثنائية التي عقدت في فلوريدا يوم السبت الماضي مع الوفد الأوكراني".
© Photo / صفحة السفارة الروسية في ليبياوزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور يستقبل سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين مارس 2026
وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور يستقبل سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين مارس 2026
استقبل وزير الخارجية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور سفير روسيا لدى ليبيا إيدار أغانين لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين.
وأكد الطرفان خلال الاجتماع، في بيان نقله مراسل "سبوتنيك"، اهتمامهما المشترك بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع التركيز بشكل خاص على الوضع الحالي لناقلة الغاز الروسية "Arctic Metagaz" التي تضررت نتيجة عمل عسكري عدائي قامت به أوكرانيا.
مشوع إنشاء الخط الشمالي لنقل الغاز من روسيا إلى شمال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
موسكو تعزز أمن الطاقة العالمي... خبراء يشرحون دور روسيا في تغطية احتياجات الوقود في ليبيا
23 مارس, 16:38 GMT
وأشار الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الجهات الليبية المختصة بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الموانئ والنقل البحري لضمان سلامة السفينة وتجنب أي مخاطر بيئية محتملة، كما تمّ تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، عضو الفريق الروسي المفاوض، ميخائيل غالوزين، أمس الأربعاء، بأنه تم تعليق المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن التسوية الأوكرانية.
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
ليبيا بين استثمار الدعم الدولي وبناء المؤسسات الوطنية: روسيا تدعو إلى تدرج سياسي واستقرار تراكمي
23 فبراير, 13:16 GMT
وقال غالوزين للصحفيين ردا على سؤال حول وضع المفاوضات بشأن أوكرانيا :"لست مستعداً لقول أي شيء الآن بخلاف ما قاله (السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية) دميتري سيرغيفيتش بيسكوف بالفعل: لقد تم تعليقها" .
وأضاف نائب الوزير: "لا أريد أن أقدم أي تنبؤات دون أن أضطر إلى شرح سبب عدم تحققها لاحقا".
كما صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أمس الأربعاء، بأن المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا بمشاركة الولايات المتحدة متوقفة حاليًا "لأسباب مفهومة".
وقال أوشاكوف للصحفيين: "هناك توقف مؤقت للمحادثات الثلاثية لأسباب واضحة. وقد أطلعنا زملاءنا الأمريكيين بشكل مفصل على سير المحادثات الثنائية التي عقدت في فلوريدا يوم السبت الماضي مع الوفد الأوكراني".
