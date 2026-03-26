مصر تنفي استقبال سفينة تحمل فولاذا لتصنيع الأسلحة في إسرائيل
نفت وزارة الدولة للإعلام المصرية صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن رسو سفينة أجنبية في ميناء أبو قير، كانت في طريقها إلى أحد...
2026-03-26T20:37+0000
نفت وزارة الدولة للإعلام المصرية صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن رسو سفينة أجنبية في ميناء أبو قير، كانت في طريقها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية وتحمل شحنة من الفولاذ المستخدم في تصنيع الأسلحة والذخائر.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مؤكدة أن عمليات الشحن والتفريغ في جميع الموانئ المصرية تتم وفقًا للاتفاقيات البحرية الدولية، وتخضع لأنظمة دقيقة من الرصد والمتابعة المستمرة.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والالتزام بالمعايير المهنية، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة قبل نشر أو تداول أي معلومات.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة
، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاء وزاري، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث المفاوضات الإيرانية.
وأوضح عبد العاطي، في تصريحات له من بيروت، أن القاهرة تعمل على نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران
، في إطار مساعٍ لفتح قنوات تفاوضية وخفض التوتر، لافتاً إلى وجود تنسيق مشترك مع كل من باكستان وتركيا لدعم هذه الجهود.
وأشار إلى أن مصر تتحرك عبر المسارات السياسية والدبلوماسية لتجنب انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة، مؤكداً تسخير جميع الاتصالات الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة في الشرق الأوسط.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".