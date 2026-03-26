موسكو: لا يوجد نفط وناقلات روسية له في مضيق هرمز

موسكو: لا يوجد نفط وناقلات روسية له في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

صرّح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، بأنه لا يوجد نفط وناقلات روسية للنفط في مضيق هرمز.

2026-03-26T10:28+0000

2026-03-26T10:28+0000

2026-03-26T11:10+0000

وعلّق نوفاك على المزاعم الحالية بشأن حرية مرور النفط الروسي وناقلاته عبر مضيق هرمز، قائلًا: "المسألة هنا تتعلق أكثر بمن ينتج النفط ومن يستهلكه. نحن ندرك من ينتج النفط في الخليج العربي، وندرك وجهة شحناته... لا توجد لدينا أي شحنات منقولة بحرًا عبر مضيق هرمز".وعن ما إذا كان سيتم طرح مسألة حظر تصدير البنزين يوم غد الجمعة، قال نائب رئيس الوزراء الروسي: "سنجتمع غدًا مع رؤساء شركات النفط، وسننظر أيضًا في تمديد الحظر، إذا لزم الأمر".وأشار إلى أنه "الأهم هو أن ننطلق من مبدأ تزويد السوق المحلية بالكمية اللازمة من المنتجات البترولية، لكي تبقى الأسعار في السوق المحلية مستقرة ولا ترتفع فوق معدل التضخم. هذه هي الأولوية القصوى".رئيس الوزراء المجري: لا يمكن لأوروبا الاستمرار دون النفط الروسيدميترييف: أوروبا بحاجة إلى روسيا للنجاة من "تسونامي الطاقة"

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, هرمز