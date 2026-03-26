موسكو: لا يوجد نفط وناقلات روسية له في مضيق هرمز
2026-03-26T11:10+0000
10:28 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 11:10 GMT 26.03.2026)
صرّح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، بأنه لا يوجد نفط وناقلات روسية للنفط في مضيق هرمز.
وعلّق نوفاك على المزاعم الحالية بشأن حرية مرور النفط الروسي وناقلاته عبر مضيق هرمز، قائلًا: "المسألة هنا تتعلق أكثر بمن ينتج النفط ومن يستهلكه. نحن ندرك من ينتج النفط في الخليج العربي، وندرك وجهة شحناته... لا توجد لدينا أي شحنات منقولة بحرًا عبر مضيق هرمز".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان روسيا، تقنيًا، زيادة الإنتاج عند الضرورة، أوضح نوفاك: "لدينا بالتأكيد القدرة على زيادة الإنتاج، لكن ذلك يتطلب وقتًا واستثمارًا وجذب موارد مالية. لذلك، فهي ليست عملية سريعة، بل تدريجية".
وعن ما إذا كان سيتم طرح مسألة حظر تصدير البنزين يوم غد الجمعة، قال نائب رئيس الوزراء الروسي: "سنجتمع غدًا مع رؤساء شركات النفط، وسننظر أيضًا في تمديد الحظر، إذا لزم الأمر".
وتابع نوفاك: "اليوم، في ظل النقص الحاصل في السوق، يزداد الطلب على منتجاتنا النفطية، وكما نرى، انخفضت الخصومات، وفي بعض المناطق، أصبحت المبيعات الآن بأسعار أعلى... سواءً للنفط أو المنتجات النفطية".
وأشار إلى أنه "الأهم هو أن ننطلق من مبدأ تزويد السوق المحلية بالكمية اللازمة من المنتجات البترولية، لكي تبقى الأسعار في السوق المحلية مستقرة ولا ترتفع فوق معدل التضخم. هذه هي الأولوية القصوى".