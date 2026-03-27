روسيا: عودة أمريكا إلى قاعدة "باغرام" بذريعة التصعيد مع إيران غير مقبولة

سبوتنيك عربي

صرّح زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مستشار وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، بأن روسيا تعتبر عودة الولايات المتحدة إلى قاعدة... 27.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-27T03:47+0000

وقال كابولوف، ردًا على سؤال حول مدى خطورة مطالبة الولايات المتحدة مجددًا السلطات الأفغانية بالسماح لها بالوصول إلى قاعدة "باغرام" الجوية وسط التصعيد مع إيران: "نعتبر نشر المنشآت والبنية التحتية العسكرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان أو الدول المجاورة، تحت أي ذريعة، أمرًا غير مقبول بتاتًا".وأضاف: "نأمل أن تستمر سلطات إمارة أفغانستان الإسلامية في التمسك بنهج مماثل".وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستمرار، طرح مطلب إعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان إلى السيطرة الأمريكية، والتي فقدتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من أفغانستان، في أغسطس/ آب 2021.وكانت القاعدة تؤوي ما يزيد عن 30 ألف جندي ومدني أمريكي ومن قوات الناتو، خلال ذروة العمليات العسكرية في أفغانسان عام 2011.

https://sarabic.ae/20250921/أول-تعليق-من-طالبان-على-مطالبة-ترامب-بقاعدة-باغرام-1105097204.html

سبوتنيك عربي

