روسيا: عودة أمريكا إلى قاعدة "باغرام" بذريعة التصعيد مع إيران غير مقبولة

عربي
تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
15:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تصبح شريان الحياة للوقود في أفريقيا مع تعطل الإمدادات العالمية بسبب الحرب على ايران
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
17:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: حكمة الدول العربية منعتها من تحقيق رغبة واشنطن وتل أبيب في دخول الحرب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260327/روسيا-عودة-أمريكا-إلى-قاعدة-باغرام-بذريعة-التصعيد-مع-إيران-غير-مقبولة-1111979047.html
روسيا: عودة أمريكا إلى قاعدة "باغرام" بذريعة التصعيد مع إيران غير مقبولة
سبوتنيك عربي
صرّح زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مستشار وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، بأن روسيا تعتبر عودة الولايات المتحدة إلى قاعدة... 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T03:47+0000
2026-03-27T05:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
باغرام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_35722e47a34437f0943de7e2913dc46f.jpg
وقال كابولوف، ردًا على سؤال حول مدى خطورة مطالبة الولايات المتحدة مجددًا السلطات الأفغانية بالسماح لها بالوصول إلى قاعدة "باغرام" الجوية وسط التصعيد مع إيران: "نعتبر نشر المنشآت والبنية التحتية العسكرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان أو الدول المجاورة، تحت أي ذريعة، أمرًا غير مقبول بتاتًا".وأضاف: "نأمل أن تستمر سلطات إمارة أفغانستان الإسلامية في التمسك بنهج مماثل".وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستمرار، طرح مطلب إعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان إلى السيطرة الأمريكية، والتي فقدتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من أفغانستان، في أغسطس/ آب 2021.وكانت القاعدة تؤوي ما يزيد عن 30 ألف جندي ومدني أمريكي ومن قوات الناتو، خلال ذروة العمليات العسكرية في أفغانسان عام 2011.
https://sarabic.ae/20250921/أول-تعليق-من-طالبان-على-مطالبة-ترامب-بقاعدة-باغرام-1105097204.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/02/1085684046_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_63dc91c8dcf6402bfeb0e1cf9a83aa57.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
03:47 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 05:40 GMT 27.03.2026)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرّح زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مستشار وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، بأن روسيا تعتبر عودة الولايات المتحدة إلى قاعدة "باغرام" الجوية ونشر معدات ومنشآت عسكرية أمريكية في أفغانستان، "أمرًا غير مقبول".
وقال كابولوف، ردًا على سؤال حول مدى خطورة مطالبة الولايات المتحدة مجددًا السلطات الأفغانية بالسماح لها بالوصول إلى قاعدة "باغرام" الجوية وسط التصعيد مع إيران: "نعتبر نشر المنشآت والبنية التحتية العسكرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان أو الدول المجاورة، تحت أي ذريعة، أمرًا غير مقبول بتاتًا".
وأضاف: "نأمل أن تستمر سلطات إمارة أفغانستان الإسلامية في التمسك بنهج مماثل".
حركة طالبان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
أول تعليق من "طالبان" على مطالبة ترامب بقاعدة "باغرام"
21 سبتمبر 2025, 11:57 GMT
وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستمرار، طرح مطلب إعادة قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان إلى السيطرة الأمريكية، والتي فقدتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من أفغانستان، في أغسطس/ آب 2021.

وتقع قاعدة "باغرام"، أكبر قاعدة جوية في أفعانستان، على مسافة 50 كيلومترًا من العاصمة كابول، وتعتبر حيوية لضمان أمن العاصمة وذات أهمية إستراتيجية كبرى للسيطرة على شمالي أفغانستان بالكامل.

وكانت القاعدة تؤوي ما يزيد عن 30 ألف جندي ومدني أمريكي ومن قوات الناتو، خلال ذروة العمليات العسكرية في أفغانسان عام 2011.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала