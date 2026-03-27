روسيا: عودة أمريكا إلى قاعدة "باغرام" بذريعة التصعيد مع إيران غير مقبولة
سبوتنيك عربي
27.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20250921/أول-تعليق-من-طالبان-على-مطالبة-ترامب-بقاعدة-باغرام-1105097204.html
03:47 GMT 27.03.2026 (تم التحديث: 05:40 GMT 27.03.2026)
صرّح زامير كابولوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، مستشار وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، بأن روسيا تعتبر عودة الولايات المتحدة إلى قاعدة "باغرام" الجوية ونشر معدات ومنشآت عسكرية أمريكية في أفغانستان، "أمرًا غير مقبول".
وقال كابولوف، ردًا على سؤال حول مدى خطورة مطالبة الولايات المتحدة مجددًا السلطات الأفغانية بالسماح لها بالوصول إلى قاعدة "باغرام" الجوية وسط التصعيد مع إيران: "نعتبر نشر المنشآت والبنية التحتية العسكرية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان أو الدول المجاورة، تحت أي ذريعة، أمرًا غير مقبول بتاتًا".
وأضاف: "نأمل أن تستمر سلطات إمارة أفغانستان الإسلامية في التمسك بنهج مماثل".
وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستمرار، طرح مطلب إعادة قاعدة "باغرام" الجوية
في أفغانستان إلى السيطرة الأمريكية، والتي فقدتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من أفغانستان، في أغسطس/ آب 2021.
وتقع قاعدة "باغرام"، أكبر قاعدة جوية في أفعانستان، على مسافة 50 كيلومترًا من العاصمة كابول، وتعتبر حيوية لضمان أمن العاصمة وذات أهمية إستراتيجية كبرى للسيطرة على شمالي أفغانستان بالكامل.
وكانت القاعدة تؤوي ما يزيد عن 30 ألف جندي ومدني أمريكي ومن قوات الناتو، خلال ذروة العمليات العسكرية في أفغانسان عام 2011.