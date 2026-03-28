إصابة 5 أشخاص واندلاع حريقين في أبو ظبي بعد اعتراض صاروخ باليستي
إصابة 5 أشخاص واندلاع حريقين في أبو ظبي بعد اعتراض صاروخ باليستي
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن 5 أشخاص أصيبوا، فيما اندلع حريقان في الإمارة، اليوم السبت، جراء سقوط شظايا ناجمة... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T05:13+0000
2026-03-28T05:13+0000
2026-03-28T06:14+0000
إصابة 5 أشخاص واندلاع حريقين في أبو ظبي بعد اعتراض صاروخ باليستي
وأوضحت السلطات في أبوظبي أنها كانت تتعامل مع الحرائق في محيط منطقة خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، التابعة لمناطق المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.وفي ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أبو ظبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران, إسرائيل
إصابة 5 أشخاص واندلاع حريقين في أبو ظبي بعد اعتراض صاروخ بالستي
05:13 GMT 28.03.2026 (تم التحديث: 06:14 GMT 28.03.2026)
أعلن المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن 5 أشخاص أصيبوا، فيما اندلع حريقان في الإمارة، اليوم السبت، جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ بالستي.
وأوضحت السلطات في أبوظبي أنها كانت تتعامل مع الحرائق في محيط منطقة خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، التابعة لمناطق المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بوجود "تهديدات" من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وفي ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يُشكل مسارًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 بالمئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.