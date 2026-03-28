الحرس الثوري الإيراني يتوعد باستهداف جامعات أمريكية وإسرائيلية في غرب آسيا
الحرس الثوري الإيراني يتوعد باستهداف جامعات أمريكية وإسرائيلية في غرب آسيا
سبوتنيك عربي
توعد الحرس الثوري الإيراني باستهداف جامعات أمريكية وإسرائيلية في منطقة غرب آسيا مقابل كل جامعة إيرانية يتم استهدافها. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T23:20+0000
2026-03-28T23:20+0000
2026-03-28T23:20+0000
وقال الحرس في بيان له: "بقصف جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا، استهدفت القوات الأمريكية الصهيونية المعتدية الجامعات الإيرانية للمرة الألف"، لافتًا إلى أن على المسؤولين الأمريكيين أن "يعلموا أن جميع جامعات نظام الاحتلال والجامعات الأمريكية في منطقة غرب آسيا، بما فيها الجامعتان اللتان دُمِّرتا ردًا على تدمير الجامعات الإيرانية، هي أهداف مشروعة لنا".وأضاف: "ننصح جميع العاملين والأساتذة والطلاب في الجامعات الأمريكية في المنطقة، وسكان المناطق المحيطة بها، بالبقاء ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من الجامعات المذكورة حفاظًا على أرواحهم".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
الحرس الثوري الإيراني يتوعد باستهداف جامعات أمريكية وإسرائيلية في غرب آسيا
توعد الحرس الثوري الإيراني باستهداف جامعات أمريكية وإسرائيلية في منطقة غرب آسيا مقابل كل جامعة إيرانية يتم استهدافها.
وقال الحرس في بيان له: "بقصف جامعة طهران للعلوم والتكنولوجيا، استهدفت القوات الأمريكية الصهيونية المعتدية الجامعات الإيرانية للمرة الألف"، لافتًا إلى أن على المسؤولين الأمريكيين أن "يعلموا أن جميع جامعات نظام الاحتلال والجامعات الأمريكية في منطقة غرب آسيا، بما فيها الجامعتان اللتان دُمِّرتا ردًا على تدمير الجامعات الإيرانية، هي أهداف مشروعة لنا".
وأضاف: "ننصح جميع العاملين والأساتذة والطلاب في الجامعات الأمريكية في المنطقة، وسكان المناطق المحيطة به
ا، بالبقاء ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من الجامعات المذكورة حفاظًا على أرواحهم".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.