باحثة سياسية: واشنطن لم تعد راغبة في تحمل أعباء حلف الناتو

سبوتنيك عربي

كشفت الأكاديمية والباحثة السياسية في الشأن الإقليمي، الدكتورة تمارا حداد، عن ملامح تحول استراتيجي في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه "الناتو"، مؤكدة أن واشنطن... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

واعتبرت حداد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أنه "في ظل تراجع ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة واتجاه بعضهم نحو التحالف مع الصين، تواجه واشنطن مأزقا نتيجة ارتفاع مديونيتها وتراجع ثقة حلفائها بها، وهي تقف حاليا في موقع وسط بين النصر والهزيمة، ولا ترغب في الانسحاب من الحرب وفق الشروط الإيرانية، في ظل غياب مؤشرات على سقوط النظام".وعن احتمال التدخل البري في إيران، أشارت الباحثة السياسية إلى أن "فرصة التدخل البري لا تزال قائمة حتى الآن في عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك على المستوى الأمني والعسكري داخل الولايات المتحدة الأمريكية".وأوضحت أن "هناك فجوة كبيرة بين المقترح الأمريكي والشروط الإيرانية في المسار السياسي-الدبلوماسي الذي يجري عبر وساطات متعددة"، لافتة إلى أن "المهلة الممنوحة حتى 6 أبريل/نيسان جاءت نتيجة ضغوط الوسطاء، في حين يتزامن ذلك مع تحشيد أكثر من 10 آلاف من قوات المارينز تحضيرا لاحتمال تدخل بري في حال فشلت المفاوضات".ولفتت إلى أن "الورقة الحوثية" بدأت تتحرك بدعم إيراني، وبدأت ساعة الصفر من أجل إغلاق باب المندب"، مشيرة إلى أن "أحد أهداف أي عملية برية قد يكون محاصرة الحوثيين (أنصار الله) في البحر الأحمر".وأكدت حداد أن "أي تدخل خارجي سيواجه في إطار الدفاع عن الأرض"، وأن "إيران تخوض حربا وجودية وتسعى للحفاظ على كيانها وسيادتها"، مشيرة إلى أن "المجتمع الإيراني بمختلف فئاته يستعد لمواجهة أي تدخل بري للحفاظ على كينونة إيران"، لافتة إلى أن "العقلية الإيرانية ترتكز على ثلاثة مستويات، المرجعية الدينية، والعقيدة العسكرية للحرس الثوري، والقومية الإيرانية".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".لافروف: واشنطن خانت حلفاءها العرب باستخدامها قواعد عسكرية على أراضيهم لشن عدوان على إيرانبزشكيان يحذر من تداعيات "خارجة عن السيطرة" إثر استهداف مرافق الطاقة في إيران

https://sarabic.ae/20260328/تغطية-لليوم-الـ29-للحرب-على-إيران-اليمن-يدخل-خط-المواجهة-للمرة-الأولى-منذ-بداية-الصراع-1112027102.html

https://sarabic.ae/20260328/إعلام-غربي-يكشف-عن-هجوم-صاروخي-على-قاعدة-سعودية-يعطل-عين-الاستطلاع-الأمريكي-في-الخليج-1112053666.html

