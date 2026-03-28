باحثة سياسية: واشنطن لم تعد راغبة في تحمل أعباء حلف الناتو
كشفت الأكاديمية والباحثة السياسية في الشأن الإقليمي، الدكتورة تمارا حداد، عن ملامح تحول استراتيجي في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه "الناتو"، مؤكدة أن واشنطن... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T19:03+0000
كشفت الأكاديمية والباحثة السياسية في الشأن الإقليمي، الدكتورة تمارا حداد، عن ملامح تحول استراتيجي في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه "الناتو"، مؤكدة أن واشنطن لم تعد راغبة في تحمل التكاليف الباهظة للدعم المالي والعسكري والاستخباراتي، مما يفتح الباب أمام سيناريو "الانسحاب الكبير" من الحلف.
واعتبرت حداد، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" أنه "في ظل تراجع ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة واتجاه بعضهم نحو التحالف مع الصين، تواجه واشنطن مأزقا نتيجة ارتفاع مديونيتها وتراجع ثقة حلفائها بها، وهي تقف حاليا في موقع وسط بين النصر والهزيمة، ولا ترغب في الانسحاب من الحرب وفق الشروط الإيرانية، في ظل غياب مؤشرات على سقوط النظام".
وأضافت أن "إطالة أمد الحرب في إيران قد تضع الولايات المتحدة أمام معضلة الخروج منها، حيث أن كلفة الانسحاب، في حال فشل المسار التفاوضي، قد تكون أكبر من الاستمرار في حرب استنزاف طويلة لتحقيق مكاسب ميدانية وإلحاق الهزيمة بالطرف الآخر".
وعن احتمال التدخل البري في إيران، أشارت الباحثة السياسية إلى أن "فرصة التدخل البري لا تزال قائمة حتى الآن في عقلية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك على المستوى الأمني والعسكري داخل الولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضحت أن "هناك فجوة كبيرة بين المقترح الأمريكي والشروط الإيرانية في المسار السياسي-الدبلوماسي الذي يجري عبر وساطات متعددة"، لافتة إلى أن "المهلة الممنوحة حتى 6 أبريل/نيسان جاءت نتيجة ضغوط الوسطاء، في حين يتزامن ذلك مع تحشيد أكثر من 10 آلاف من قوات المارينز تحضيرا لاحتمال تدخل بري في حال فشلت المفاوضات".
وأشارت إلى أن "هدف ترامب لا يقتصر على إسقاط النظام الإيراني، بل يمتد إلى السيطرة على مضيق هرمز، باعتبار أن التحكم بالممرات البحرية يمنح قدرة على التأثير العالمي، وذلك في إطار استراتيجية لأضعاف الصين وحلفاء إيران، والحفاظ على موقع الولايات المتحدة كقوة هيمنة"، قائلة إن "روسيا والصين لن تتخليا عن إيران، لاقتناعهما أن هذه الحرب تستهدف إضعافهما سياسيا واقتصاديا"، وفق كلماتها.
ولفتت إلى أن "الورقة الحوثية" بدأت تتحرك بدعم إيراني، وبدأت ساعة الصفر من أجل إغلاق باب المندب"، مشيرة إلى أن "أحد أهداف أي عملية برية قد يكون محاصرة الحوثيين (أنصار الله) في البحر الأحمر".
وأكدت حداد أن "أي تدخل خارجي سيواجه في إطار الدفاع عن الأرض"، وأن "إيران تخوض حربا وجودية وتسعى للحفاظ على كيانها وسيادتها"، مشيرة إلى أن "المجتمع الإيراني بمختلف فئاته يستعد لمواجهة أي تدخل بري للحفاظ على كينونة إيران"، لافتة إلى أن "العقلية الإيرانية ترتكز على ثلاثة مستويات، المرجعية الدينية، والعقيدة العسكرية للحرس الثوري، والقومية الإيرانية".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".