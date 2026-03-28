https://sarabic.ae/20260328/توتر-دبلوماسي-متجدد-الجزائر-تتحرك-لحماية-أحد-موظفيها-المحتجزين-في-فرنسا-1112039499.html

توتر دبلوماسي متجدد: الجزائر تتحرك لحماية أحد موظفيها المحتجزين في فرنسا

توتر دبلوماسي متجدد: الجزائر تتحرك لحماية أحد موظفيها المحتجزين في فرنسا

سبوتنيك عربي

في تطور جديد يعكس حساسية العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء قضية... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-28T13:59+0000

2026-03-28T13:59+0000

2026-03-28T13:59+0000

الجزائر

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg

وأكدت الوزارة في بيانها أن الموظف المعني يتمتع بصفة رسمية، ما يفرض، وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية، احترام حقوقه وضمان معاملته بما يتماشى مع القوانين الدبلوماسية المعمول بها، كما شددت على ضرورة تمكينه من كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك التواصل مع الجهات القنصلية الجزائرية.البيان لم يخلُ من لهجة حازمة، إذ دعت الجزائر السلطات الفرنسية إلى تقديم توضيحات دقيقة حول ملابسات هذا الاحتجاز، مع التأكيد على أهمية تسوية القضية في أقرب الآجال وبما يحفظ كرامة الدولة الجزائرية ومواطنيها. في هذا السياق قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني علي ربيج لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن اللهجة الحازمة لبيان الخارجية الجزائرية، دليل على التوتر المتصاعد بين البلدين، ما حدث لا يمكن تبريره، كيف يمكن لفرنسا احتجاز موظف محمي بالمعاهدات الدولية، ووفق اتفاقية فيينا، بل وتجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري". وأضاف المتحدث أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد من الجزائر تقديم تنازلات سياسية، لإعطائه دفعة من الدعم السياسي والدبلوماسي، لأنه يعيش اليوم مرحلة صعبة في مشواره السياسي، بدليل الإخفاقات الكبيرة التي يعيشها، بالإضافة إلى مواقفه المترهلة في الحرب الروسية الاوكرانية، وحاليا الحرب الأمريكية على إيران.وشدد ربيج، على أن ماكرون لم يعد متحكما يالسياسة الخارجية الفرنسية، وأن هذا التشنج والاستمرار فيه هو توظيف سياسي لماكرون خدمة لمصالح ضيقة، لذا الأمل الوحيد في عودة العلاقات لسابق عهدها سيأتي مع الانتخابات الجديدة التي ستفرز رئيسا جديدا قد يعطي نفسا جديدا للعلاقات، وحتى في منطقة الساحل.وتبقى الأنظار متجهة نحو تطورات هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، وسط آمال بأن يتم احتواء الموقف في إطار الاحترام المتبادل والقوانين الدولية.

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري