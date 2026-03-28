توتر دبلوماسي متجدد: الجزائر تتحرك لحماية أحد موظفيها المحتجزين في فرنسا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
توتر دبلوماسي متجدد: الجزائر تتحرك لحماية أحد موظفيها المحتجزين في فرنسا
سبوتنيك عربي
في تطور جديد يعكس حساسية العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء قضية... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وأكدت الوزارة في بيانها أن الموظف المعني يتمتع بصفة رسمية، ما يفرض، وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية، احترام حقوقه وضمان معاملته بما يتماشى مع القوانين الدبلوماسية المعمول بها، كما شددت على ضرورة تمكينه من كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك التواصل مع الجهات القنصلية الجزائرية.البيان لم يخلُ من لهجة حازمة، إذ دعت الجزائر السلطات الفرنسية إلى تقديم توضيحات دقيقة حول ملابسات هذا الاحتجاز، مع التأكيد على أهمية تسوية القضية في أقرب الآجال وبما يحفظ كرامة الدولة الجزائرية ومواطنيها. في هذا السياق قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني علي ربيج لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن اللهجة الحازمة لبيان الخارجية الجزائرية، دليل على التوتر المتصاعد بين البلدين، ما حدث لا يمكن تبريره، كيف يمكن لفرنسا احتجاز موظف محمي بالمعاهدات الدولية، ووفق اتفاقية فيينا، بل وتجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري". وأضاف المتحدث أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد من الجزائر تقديم تنازلات سياسية، لإعطائه دفعة من الدعم السياسي والدبلوماسي، لأنه يعيش اليوم مرحلة صعبة في مشواره السياسي، بدليل الإخفاقات الكبيرة التي يعيشها، بالإضافة إلى مواقفه المترهلة في الحرب الروسية الاوكرانية، وحاليا الحرب الأمريكية على إيران.وشدد ربيج، على أن ماكرون لم يعد متحكما يالسياسة الخارجية الفرنسية، وأن هذا التشنج والاستمرار فيه هو توظيف سياسي لماكرون خدمة لمصالح ضيقة، لذا الأمل الوحيد في عودة العلاقات لسابق عهدها سيأتي مع الانتخابات الجديدة التي ستفرز رئيسا جديدا قد يعطي نفسا جديدا للعلاقات، وحتى في منطقة الساحل.وتبقى الأنظار متجهة نحو تطورات هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، وسط آمال بأن يتم احتواء الموقف في إطار الاحترام المتبادل والقوانين الدولية.
توتر دبلوماسي متجدد: الجزائر تتحرك لحماية أحد موظفيها المحتجزين في فرنسا

في تطور جديد يعكس حساسية العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء قضية احتجاز أحد موظفيها على الأراضي الفرنسية، في خطوة وصفتها بأنها تتطلب توضيحات عاجلة وضمانات قانونية واضحة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الموظف المعني يتمتع بصفة رسمية، ما يفرض، وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية، احترام حقوقه وضمان معاملته بما يتماشى مع القوانين الدبلوماسية المعمول بها، كما شددت على ضرورة تمكينه من كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك التواصل مع الجهات القنصلية الجزائرية.
البيان لم يخلُ من لهجة حازمة، إذ دعت الجزائر السلطات الفرنسية إلى تقديم توضيحات دقيقة حول ملابسات هذا الاحتجاز، مع التأكيد على أهمية تسوية القضية في أقرب الآجال وبما يحفظ كرامة الدولة الجزائرية ومواطنيها.
في هذا السياق قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني علي ربيج لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن اللهجة الحازمة لبيان الخارجية الجزائرية، دليل على التوتر المتصاعد بين البلدين، ما حدث لا يمكن تبريره، كيف يمكن لفرنسا احتجاز موظف محمي بالمعاهدات الدولية، ووفق اتفاقية فيينا، بل وتجديد الحبس المؤقت لمدة إضافية قدرها سنة واحدة في حق موظف قنصلي جزائري".

وتابع ربيج: هذه محطة من محطات التوتر المتزايد والمسؤول عنها الطرف الفرنسي، رغم كل المجهودات التي تقوم بها الجزائر في عودة العلاقات، منها إطلاق سراح بوعلام صنصال واستقبال سيغولين روايال، ووزير الداخلية، لكن الطرف الفرنسي يصر على التشنج وعدم احترامه لهذه الخطوات، وهو يرسم في الآفاق مستقبل غامض لهذه العلاقات في ظل حكم ماكرون، أنا أعتقد ان الرئيس هو السبب الوحيد في كل هذا، وفي ظل وجوده لا يمكن إصلاحها ونحن نعود دائما للمربع الاول.

وأضاف المتحدث أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد من الجزائر تقديم تنازلات سياسية، لإعطائه دفعة من الدعم السياسي والدبلوماسي، لأنه يعيش اليوم مرحلة صعبة في مشواره السياسي، بدليل الإخفاقات الكبيرة التي يعيشها، بالإضافة إلى مواقفه المترهلة في الحرب الروسية الاوكرانية، وحاليا الحرب الأمريكية على إيران.
وشدد ربيج، على أن ماكرون لم يعد متحكما يالسياسة الخارجية الفرنسية، وأن هذا التشنج والاستمرار فيه هو توظيف سياسي لماكرون خدمة لمصالح ضيقة، لذا الأمل الوحيد في عودة العلاقات لسابق عهدها سيأتي مع الانتخابات الجديدة التي ستفرز رئيسا جديدا قد يعطي نفسا جديدا للعلاقات، وحتى في منطقة الساحل.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية من الجانب الفرنسي بشأن أسباب الاحتجاز، ما يزيد من حالة الغموض ويعزز الدعوات إلى الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام.
وتبقى الأنظار متجهة نحو تطورات هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، وسط آمال بأن يتم احتواء الموقف في إطار الاحترام المتبادل والقوانين الدولية.
