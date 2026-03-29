أوليانوف: إيران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي تجاوز لمستويات الإشعاع
أكد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إيران ستبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تسجيل أي تجاوز لمستويات الإشعاع... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T02:06+0000
فيينا – سبوتنيك. وقال أوليانوف لـ"سبوتنيك": "فيما يتعلق بالتلوث الإشعاعي، توجد منشآت إيرانية تقوم بقياس مستوى الإشعاع، وفي حال تجاوزه سيتم إبلاغ أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أعتقد أنه يمكن التأكد من ذلك".وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الوكالة تواصل عملها، وأن الاتصالات بين الأطراف في فيينا مستمرة، مضيفًا أنه "على سبيل المثال، فإن الإيرانيين هم أول من أبلغ عن الهجمات على محطة بوشهر النووية وعلى المنشأة النووية في نطنز، حيث نقلوا هذه المعلومات إلى أمانة الوكالة، وسيواصلون القيام بذلك عند الحاجة".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
