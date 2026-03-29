الجيش الكويتي يعلن إصابة 10 من جنوده في هجوم على قاعدة عسكرية
أفاد بيان صادر عن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، أن وحدة عسكرية في الكويت تعرضت لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة 10 جنود. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T18:57+0000
18:39 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 18:57 GMT 29.03.2026)
أفاد بيان صادر عن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، أن وحدة عسكرية في الكويت تعرضت لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة 10 جنود.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت القوات المسلحة 14 صاروخاً باليستياً معادياً و12 طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي الكويتي. ونتيجة لذلك، أصاب بعضها وحدة عسكرية، مما أسفر عن إصابة 10 من أفرادها"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية" كونا".
وبحسب البيان، فقد تعرضت مستودعات شركة لوجستية خاصة للهجوم أيضاً، مما تسبب في أضرار مادية، دون إصابات بشرية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات
على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز
، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.