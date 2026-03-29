الجيش الكويتي يعلن إصابة 10 من جنوده في هجوم على قاعدة عسكرية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الكويتي يعلن إصابة 10 من جنوده في هجوم على قاعدة عسكرية
الجيش الكويتي يعلن إصابة 10 من جنوده في هجوم على قاعدة عسكرية
سبوتنيك عربي
أفاد بيان صادر عن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، أن وحدة عسكرية في الكويت تعرضت لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة 10 جنود. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T18:39+0000
2026-03-29T18:57+0000
الكويت
العالم العربي
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت القوات المسلحة 14 صاروخاً باليستياً معادياً و12 طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي الكويتي. ونتيجة لذلك، أصاب بعضها وحدة عسكرية، مما أسفر عن إصابة 10 من أفرادها"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية" كونا". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق". وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.
الكويت
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
الكويت, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الكويت, العالم العربي, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الكويتي يعلن إصابة 10 من جنوده في هجوم على قاعدة عسكرية

18:39 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 18:57 GMT 29.03.2026)
© REUTERSصورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026
صورة التقطتها طائرة بدون طيار لمدينة الكويت، في أعقاب الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، في الكويت، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
© REUTERS
أفاد بيان صادر عن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، أن وحدة عسكرية في الكويت تعرضت لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة 10 جنود.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، رصدت القوات المسلحة 14 صاروخاً باليستياً معادياً و12 طائرة مسيرة معادية في المجال الجوي الكويتي. ونتيجة لذلك، أصاب بعضها وحدة عسكرية، مما أسفر عن إصابة 10 من أفرادها"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية" كونا".
وبحسب البيان، فقد تعرضت مستودعات شركة لوجستية خاصة للهجوم أيضاً، مما تسبب في أضرار مادية، دون إصابات بشرية.
وزير الخارجية الباكستاني: إسلام آباد ستستضيف محادثات بين واشنطن وطهران لبحث تسوية شاملة للنزاع
17:24 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وقد أدى ذلك فعليا إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي إلى الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم دول العالم.
