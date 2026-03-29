تعيين نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية
سبوتنيك عربي
وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع، اليوم الأحد، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أمينا عاما لجامعة الدول العربية. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاءت الموافقة على تعيين فهمي، بناء على طلب تقدمت به مصر، بحسب مراسل "سبوتنيك"، ليخلف بذلك، أحمد أبو الغيط.ويعد نبيل فهمي دبلوماسيا وأكاديميا مصريا بارزا، شغل عدة مناصب مهمة في السياسة الخارجية المصرية.وتولّى منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من 2013 إلى 2014 خلال فترة انتقالية مهمة، وشغل منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2008، كما عمل سابقا في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، وهو أستاذ في العلاقات الدولية، إذ ارتبط اسمه بالعمل الأكاديمي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.ويُعرف نبيل فهمي، بخبرته الواسعة في ملفات الدبلوماسية الدولية والأمن الإقليمي، ويعتبر من أبرز الشخصيات المصرية في مجال السياسة الخارجية خلال العقود الأخيرة.
© Sputnik . WAEL MAGDIالدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق
وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع، اليوم الأحد، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق، نبيل فهمي، أمينا عاما لجامعة الدول العربية.
وجاءت الموافقة على تعيين فهمي، بناء على طلب تقدمت به مصر، بحسب مراسل "سبوتنيك"، ليخلف بذلك، أحمد أبو الغيط.
ويعد نبيل فهمي دبلوماسيا وأكاديميا مصريا بارزا، شغل عدة مناصب مهمة في السياسة الخارجية المصرية.
وتولّى منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من 2013 إلى 2014 خلال فترة انتقالية مهمة، وشغل منصب سفير مصر لدى الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2008، كما عمل سابقا في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، وهو أستاذ في العلاقات الدولية، إذ ارتبط اسمه بالعمل الأكاديمي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ويُعرف نبيل فهمي، بخبرته الواسعة في ملفات الدبلوماسية الدولية والأمن الإقليمي، ويعتبر من أبرز الشخصيات المصرية في مجال السياسة الخارجية خلال العقود الأخيرة.
