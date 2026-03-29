رئيس جمهورية صرب البوسنة السابق: استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا قرار غبي
أكد ميلوراد دوديك، زعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، الحزب الحاكم في جمهورية صرب البوسنة، رئيس الجمهورية السابق، بأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد...
https://sarabic.ae/20260313/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتجاوز-الأزمة-دون-الطاقة-الروسية-1111468922.html
https://sarabic.ae/20260313/دميترييف-تجاوز-أزمة-الطاقة-العالمية-مستحيل-من-دون-روسيا-1111446722.html
21:54 GMT 29.03.2026 (تم التحديث: 21:58 GMT 29.03.2026)
أكد ميلوراد دوديك، زعيم تحالف الديمقراطيين الاجتماعيين المستقلين، الحزب الحاكم في جمهورية صرب البوسنة، رئيس الجمهورية السابق، بأن الإبقاء على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بأنه أمر أحمق.
وقال دوديك، في تصريح لوكالة"سبوتنيك": "لقد استمرت أوروبا في غبائها، محاولة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا".
وأضاف: "الآن، أصبح السبيل الوحيد أمام المستهلكين الأوروبيين للحصول على النفط ومشتقاته هو التوجه إلى روسيا. لكنهم ما زالوا متشبثين أيديولوجيا برغبتهم في المضي قدما وتدمير أنفسهم".
وفي وقت سابق، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت ببيع النفط الروسي ومشتقاته المحملة على السفن
ابتداء من 12 مارس/آذار.
وأدى تصعيد الحرب الأخيرة ضد إيران إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".