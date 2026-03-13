https://sarabic.ae/20260313/أوربان-الاتحاد-الأوروبي-لن-يتجاوز-الأزمة-دون-الطاقة-الروسية-1111468922.html
أوربان: الاتحاد الأوروبي لن يتجاوز الأزمة دون الطاقة الروسية
أوربان: الاتحاد الأوروبي لن يتجاوز الأزمة دون الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة دون النفط والغاز الرخيصين من روسيا. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-13T20:31+0000
2026-03-13T20:31+0000
2026-03-13T20:31+0000
المجر
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وكتب أوربان مقالا في إحدى وسائل الإعلام: "أمريكا تتفاوض بالفعل مع روسيا، وقد سمحت للهند مجددا باستيراد النفط الروسي. في المقابل، ترفض بروكسل الاستماع إلى أي فكرة بشأن تعليق العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية. ومع ذلك، من دون النفط والغاز الروسيين الرخيصين، لن نتمكن من تجاوز هذه الأزمة".وأضاف: "إنهم يتحملون تدمير صناعة أوروبا التي كانت قوية في يوم من الأيام على مذبح حرب خاسرة. لماذا تعتقد بروكسل أن صبر المواطنين الأوروبيين لا حدود له؟".وفي وقت سابق، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت ببيع النفط الروسي ومشتقاته المحملة على السفن ابتداء من 12 مارس/آذار.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260313/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ14-من-الحرب-على-إيران-تعطيل-لينكولن-و80-إصابة-بالجليل-صور-وفيديو-1111436122.html
https://sarabic.ae/20260313/دميترييف-تجاوز-أزمة-الطاقة-العالمية-مستحيل-من-دون-روسيا-1111446722.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المجر, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوربان: الاتحاد الأوروبي لن يتجاوز الأزمة دون الطاقة الروسية
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة دون النفط والغاز الرخيصين من روسيا.
وكتب أوربان مقالا في إحدى وسائل الإعلام: "أمريكا تتفاوض بالفعل مع روسيا، وقد سمحت للهند مجددا باستيراد النفط الروسي. في المقابل، ترفض بروكسل الاستماع إلى أي فكرة بشأن تعليق العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية. ومع ذلك، من دون النفط والغاز الروسيين الرخيصين، لن نتمكن من تجاوز هذه الأزمة".
وأوضح أن المواطنين الأوروبيين "يتحملون" منذ أربع سنوات ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار البنزين والديزل بشكل متزايد.
وأضاف: "إنهم يتحملون تدمير صناعة أوروبا التي كانت قوية في يوم من الأيام على مذبح حرب خاسرة. لماذا تعتقد بروكسل أن صبر المواطنين الأوروبيين لا حدود له؟".
وفي وقت سابق، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت ببيع النفط الروسي ومشتقاته المحملة على السفن ابتداء من 12 مارس/آذار.
وأدى تصعيد الحرب الأخيرة ضد إيران إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران
رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.