أوربان: الاتحاد الأوروبي لن يتجاوز الأزمة دون الطاقة الروسية

تغطية مباشرة لليوم الـ14 من الحرب على إيران.. تعطيل "لينكولن" و80 إصابة في الجليل.. صور وفيديو
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة دون النفط والغاز الرخيصين من روسيا. 13.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب أوربان مقالا في إحدى وسائل الإعلام: "أمريكا تتفاوض بالفعل مع روسيا، وقد سمحت للهند مجددا باستيراد النفط الروسي. في المقابل، ترفض بروكسل الاستماع إلى أي فكرة بشأن تعليق العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية. ومع ذلك، من دون النفط والغاز الروسيين الرخيصين، لن نتمكن من تجاوز هذه الأزمة".وأضاف: "إنهم يتحملون تدمير صناعة أوروبا التي كانت قوية في يوم من الأيام على مذبح حرب خاسرة. لماذا تعتقد بروكسل أن صبر المواطنين الأوروبيين لا حدود له؟".
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة دون النفط والغاز الرخيصين من روسيا.
وكتب أوربان مقالا في إحدى وسائل الإعلام: "أمريكا تتفاوض بالفعل مع روسيا، وقد سمحت للهند مجددا باستيراد النفط الروسي. في المقابل، ترفض بروكسل الاستماع إلى أي فكرة بشأن تعليق العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية. ومع ذلك، من دون النفط والغاز الروسيين الرخيصين، لن نتمكن من تجاوز هذه الأزمة".

وأوضح أن المواطنين الأوروبيين "يتحملون" منذ أربع سنوات ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار البنزين والديزل بشكل متزايد.

وأضاف: "إنهم يتحملون تدمير صناعة أوروبا التي كانت قوية في يوم من الأيام على مذبح حرب خاسرة. لماذا تعتقد بروكسل أن صبر المواطنين الأوروبيين لا حدود له؟".
وفي وقت سابق، نشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سمحت ببيع النفط الروسي ومشتقاته المحملة على السفن ابتداء من 12 مارس/آذار.

وأدى تصعيد الحرب الأخيرة ضد إيران إلى أن يوقف فعليا الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لتزويد السوق العالمية بالنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج. وفي هذا الصدد، خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 2-2.5 مليون برميل يوميا، والإمارات - 500-800 ألف برميل، والكويت - نحو 500 ألف برميل، والعراق - 2.9 مليون برميل يوميا.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
