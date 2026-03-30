أوربان يعلن عن فشل كبير لزيلينسكي
أوربان يعلن عن فشل كبير لزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من تحقيق تشكيل حكومة مجرية ترضيه. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T11:00+0000
2026-03-30T11:00+0000
2026-03-30T11:00+0000
كتب أوربان على "منصة X": "بغض النظر عن مدى رغبته في ذلك، لن يشكل زيلينسكي حكومة المجر، نحن الأغلبية وسنفوز".في كلمته خلال فعالية أمام السفارة الأوكرانية في بودابست، حول ابتزاز أوكرانيا للمجر، أكد وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن كييف تتدخل في الانتخابات المجرية بشكل أكثر وقاحة من أي وقت مضى.وسبق أن أعلن موظف سابق في الأجهزة الخاصة الأوكرانية، الذي انتقل إلى جانب بودابست، أن زيلينسكي أرسل خمسة ملايين يورو نقدا إلى حزب المعارضة المجري "تيسا" أسبوعيا.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعمه الكامل لإعادة انتخاب رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 12 أبريل/نيسان 2026.
أخبار العالم الآن, العالم, المجر, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
أخبار العالم الآن, العالم, المجر, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي
أوربان يعلن عن فشل كبير لزيلينسكي
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن فلاديمير زيلينسكي لن يتمكن من تحقيق تشكيل حكومة مجرية ترضيه.
كتب أوربان على "منصة X": "بغض النظر عن مدى رغبته في ذلك، لن يشكل زيلينسكي حكومة المجر، نحن الأغلبية وسنفوز".
في كلمته خلال فعالية أمام السفارة الأوكرانية في بودابست، حول ابتزاز أوكرانيا للمجر، أكد وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن كييف تتدخل في الانتخابات المجرية بشكل أكثر وقاحة من أي وقت مضى.
وسبق أن أعلن موظف سابق في الأجهزة الخاصة الأوكرانية، الذي انتقل إلى جانب بودابست، أن زيلينسكي أرسل خمسة ملايين يورو نقدا إلى حزب المعارضة المجري "تيسا" أسبوعيا.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعمه الكامل لإعادة انتخاب رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، في الانتخابات المزمع إجراؤها
يوم 12 أبريل/نيسان 2026.