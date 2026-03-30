الخارجية الروسية تطلب من المواطنين تجنب السفر إلى الدول غير الصديقة
الخارجية الروسية تطلب من المواطنين تجنب السفر إلى الدول غير الصديقة
أوصت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، المواطنين الروس بتجنب السفر إلى الدول غير الصديقة إلا للضرورة. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-30T05:52+0000
2026-03-30T05:52+0000
2026-03-30T05:52+0000
وقالت الوزارة في بيان: "نوصي بعدم السفر إلى الدول المرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين، وتجنب السفر إلى الدول غير الصديقة إلا للضرورة".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كثّفت من ملاحقة المواطنين الروس حول العالم في الآونة الأخيرة.وأضافت أن تلك الأجهزة "كثّفت مؤخرًا ملاحقتها لمواطنينا في جميع أنحاء العالم".
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية تطلب من المواطنين تجنب السفر إلى الدول غير الصديقة
أوصت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، المواطنين الروس بتجنب السفر إلى الدول غير الصديقة إلا للضرورة.
وقالت الوزارة في بيان: "نوصي بعدم السفر إلى الدول المرتبطة مع واشنطن باتفاقات تسليم المطلوبين، وتجنب السفر إلى الدول غير الصديقة إلا للضرورة".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أمس الأحد، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية كثّفت من ملاحقة المواطنين الروس حول العالم في الآونة الأخيرة.
وقالت الوزارة لـ"سبوتنيك": "تلفت وزارة الخارجية الروسية الانتباه إلى تزايد خطر توقيف واعتقال المواطنين الروس في دول ثالثة بناء على طلبات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية".
وأضافت أن تلك الأجهزة "كثّفت مؤخرًا ملاحقتها لمواطنينا في جميع أنحاء العالم".