الخارجية الروسية: موسكو لن تتساهل مع وجود ضباط مخابرات بريطانيين غير معلنين في البلاد
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، بأن موسكو لن تتسامح مع وجود ضباط المخابرات البريطانية المتخفين على الأراضي الروسية. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "لن تتسامح موسكو مع ممارسة عناصر الاستخبارات البريطانية غير المعلنة لأنشطتها على الأراضي الروسية، وأن موقفنا الحازم الذي لا يقبل المساومة بشأن هذه المسألة سيظل يصاغ بما يتماشى مع مصالح أمننا القومي".وكان أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عبر بيان له، بأنه تم سحب اعتماد أحد الدبلوماسيين البريطانيين وذلك لمحاولته الحصول على معلومات حساسة.وأوضح أنه تم اتخاذ قرار بتجريد يانسي فان رينسبورغ من اعتماده، وأمره بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين.
وجاء في البيان: "لن تتسامح موسكو مع ممارسة عناصر الاستخبارات البريطانية غير المعلنة لأنشطتها على الأراضي الروسية، وأن موقفنا الحازم الذي لا يقبل المساومة بشأن هذه المسألة سيظل يصاغ بما يتماشى مع مصالح أمننا القومي".
وأضاف: "تم توجيه تحذير بأنه في حال تصعيد الموقف في لندن، فإن الجانب الروسي سيقوم فورا بالرد اللازم".
وكان أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عبر بيان له، بأنه تم سحب اعتماد أحد الدبلوماسيين البريطانيين وذلك لمحاولته الحصول على معلومات حساسة.
وجاء في البيان: "خلال عمل مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن وجود عنصر استخبارات بريطاني غير معلن يعمل تحت غطاء السفارة في موسكو".
وأوضح أنه تم اتخاذ قرار بتجريد يانسي فان رينسبورغ من اعتماده، وأمره بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين.