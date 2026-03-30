الخارجية الروسية: موسكو لن تتساهل مع وجود ضباط مخابرات بريطانيين غير معلنين في البلاد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، في بيان لها، بأن موسكو لن تتسامح مع وجود ضباط المخابرات البريطانية المتخفين على الأراضي الروسية.

وجاء في البيان: "لن تتسامح موسكو مع ممارسة عناصر الاستخبارات البريطانية غير المعلنة لأنشطتها على الأراضي الروسية، وأن موقفنا الحازم الذي لا يقبل المساومة بشأن هذه المسألة سيظل يصاغ بما يتماشى مع مصالح أمننا القومي".وكان أفاد مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عبر بيان له، بأنه تم سحب اعتماد أحد الدبلوماسيين البريطانيين وذلك لمحاولته الحصول على معلومات حساسة.وأوضح أنه تم اتخاذ قرار بتجريد يانسي فان رينسبورغ من اعتماده، وأمره بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين.الخارجية الروسية تطلب من المواطنين تجنب السفر إلى الدول غير الصديقةالقوات الروسية تدمر مراكز قيادة قوات كييف فورا عند الرصد - وزارة الدفاع

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

