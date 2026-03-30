https://sarabic.ae/20260330/بعد-استدعائها-القائمة-بالأعمال-البريطانية-لدى-روسيا-تصل-إلى-مقر-وزارة-الخارجية-1112089578.html

الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، باستدعاء القائمة بالأعمال البريطانية لدى روسيا، ديني دولاكيا، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى. 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T07:49+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

ووصلت القائمة بالأعمال البريطانية لدى روسيا، ديني دولاكيا، اليوم الاثنين، إلى وزارة الخارجية الروسية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الاثنين، عبر بيان له، أنه تم سحب اعتماد أحد الدبلوماسيين البريطانيين وذلك لمحاولته الحصول على معلومات حساسة.وجاء في البيان: "خلال عمل مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن وجود استخباراتي بريطاني غير معلن يعمل تحت غطاء السفارة في موسكو".وفي 15 كانون الثاني/ يناير، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأنها قدمت احتجاجا رسميا إلى القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا، ديني دولاكيا، بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة: "في 15 يناير، استدعيت القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا، ديني دولاكيا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قُدم احتجاج شديد اللهجة لها بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية المختصة حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية".وأضاف البيان أن "موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانية غير المعلنين في روسيا".دميترييف: بريطانيا تفقد القدرة على "الاعتراض" بسبب أزمة الوقود

https://sarabic.ae/20260115/الخارجية-الروسية-تقدم-احتجاجا-للسفارة-البريطانية-بسبب-انتماء-أحد-موظفيها-لاستخبارات-بلادها---عاجل-1109258230.html

سبوتنيك عربي

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

