الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية في موسكو
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، باستدعاء القائمة بالأعمال البريطانية لدى روسيا، ديني دولاكيا، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.
07:49 GMT 30.03.2026 (تم التحديث: 08:13 GMT 30.03.2026)
ووصلت القائمة بالأعمال البريطانية لدى روسيا، ديني دولاكيا، اليوم الاثنين، إلى وزارة الخارجية الروسية، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
وأعلن مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق اليوم الاثنين، عبر بيان له، أنه تم سحب اعتماد أحد الدبلوماسيين البريطانيين وذلك لمحاولته الحصول على معلومات حساسة.
وجاء في البيان: "خلال عمل مكافحة التجسس، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن وجود استخباراتي بريطاني غير معلن يعمل تحت غطاء السفارة في موسكو".
وأوضح أنه تم اتخاذ قرار بتجريد يانسي فان رينسبورغ من اعتماده وأمره بمغادرة روسيا في غضون أسبوعين.
وفي 15 كانون الثاني/ يناير، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأنها قدمت احتجاجا رسميا إلى القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا، ديني دولاكيا، بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، تم نشره على الموقع الرسمي للوزارة: "في 15 يناير، استدعيت القائمة بالأعمال البريطانية في روسيا، ديني دولاكيا، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قُدم احتجاج شديد اللهجة لها بشأن معلومات تلقتها السلطات الروسية المختصة حول انتماء أحد أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة إلى أجهزة المخابرات البريطانية".
وأضاف البيان أن "موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط المخابرات البريطانية غير المعلنين في روسيا".