تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
إعلام: إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا شمالي إسرائيل جرى اعتراض 2 منها
إعلام: إطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا شمالي إسرائيل جرى اعتراض 2 منها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف ما تزال مستمرة على مناطق الشمال على الحدود مع لبنان. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T16:22+0000
2026-03-31T16:22+0000
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم اعتراض الصواريخ التي أُطلقت من لبنان بينما سقطت بقية الصواريخ في مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. وأكدت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنه تم تفعيل صفارات انذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، من بينها حيفا والكريات.
https://sarabic.ae/20260331/حماس-تشيد-بعمليات-حزب-الله-اللبناني-ضد-إسرائيل-على-خلفية-قانون-إعدام-الأسرى--1112150573.html
https://sarabic.ae/20260330/قوات-اليونيفيل-تعلن-مقتل-جنديين-وإصابة-اثنين-آخرين-في-حادث-مأساوي-جنوبي-لبنان-1112115501.html
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن عمليات إطلاق الصواريخ والقذائف ما تزال مستمرة على مناطق الشمال على الحدود مع لبنان.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم اعتراض الصواريخ التي أُطلقت من لبنان بينما سقطت بقية الصواريخ في مناطق مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
"حماس" تشيد بعمليات "حزب الله" اللبناني ضد إسرائيل على خلفية قانون إعدام الأسرى
15:10 GMT
وأكدت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أنه تم تفعيل صفارات انذار في مناطق واسعة من الشمال الإسرائيلي، من بينها حيفا والكريات.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش سيبقى مسيطرا على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان حتى نهر الليطاني حتى انتهاء العملية العسكرية الجارية".
وأشار كاتس، إلى أن "إسرائيل ستمنع بشكل مطلق عودة نحو 600 ألف من سكان جنوب الليطاني حتى ضمان أمن شمال البلاد"، مؤكدا أن كل المنازل القريبة من الحدود اللبنانية ستُهدم كما حدث سابقا في رفح وبيت حانون، وبلاده مصممة على فصل جبهة لبنان عن جبهة إيران، مشيرا إلى إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان ونشر الجيش فيها لضمان السيطرة الكاملة على المنطقة بأكملها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، الأحد الماضي، عن توجيهه بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "إسرائيل مصرة على تغيير الوضع على الجبهة الشمالية بشكل جذري".
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الجاري، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2026
قوات اليونيفيل تعلن مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في حادث مأساوي جنوبي لبنان
أمس, 17:25 GMT
وتعد هذه الهجمات هي الأولى من جانب "حزب الله" ضد إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بينهما حيز التنفيذ في نوفمبر/27 تشرين الثاني 2024، وذلك بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
