https://sarabic.ae/20260331/الحشد-الشعبي-يعلن-تعرض-مواقع-له-لضربات-جوية-أمريكية-وإسرائيلية-1112122754.html
الحشد الشعبي يعلن تعرض مواقع له لضربات جوية أمريكية وإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تعرض موقعين تابعين لها في بابل والأنبار إلى قصف "إسرائيلي- أمريكي" بدون خسائر بشرية. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T00:44+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104142341_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ebad4f43ad2fcb1d8eb7ad883a61becc.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1a/1104142341_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f2a73395f7457d0f1fdce4945fa0c23.jpg
وذكرت الهيئة في بيان، إن "مواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي تعرضت، عند منتصف ليل اليوم الثلاثاء، إلى استهداف جوي غادر بعدة ضربات صهيو-أمريكية في قاطعين مختلفين
".
وأضاف البيان، "إذ استُهدف اللواء 45 ضمن قاطع جرف النصر في محافظة بابل بثلاث ضربات جوية، فيما طال استهداف آخر قاطع الكرمة شرق محافظة الأنبار، مستهدفًا موقع اللواء 31"
، لافتا إلى أن هذه " الاعتداءات لم تسفر عن أي خسائر بشرية تُذكر".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.