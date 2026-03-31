https://sarabic.ae/20260331/المجر-العقوبات-فاشلة-وتلحق-ضررا-بالاتحاد-الأوروبي-أكثر-من-روسيا-1112129548.html

المجر: العقوبات فاشلة وتلحق ضررا بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية في المجر، بيتر سيارتو، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا أثبتت فشلها، وألحقت ضررا بالاتحاد الأوروبي. 31.03.2026, سبوتنيك عربي

أخبار الاتحاد الأوروبي

المجر

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093724536_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_85bd24585b7fae553db18a38834739ef.jpg

وكتب سيارتو: "من المعروف منذ زمن طويل أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية، بتواطؤ فعّال من صحفيين مجريين، تتنصت على مكالماتي الهاتفية. واليوم، توصلوا إلى "اكتشاف مهم" جديد: لقد أثبتوا أنني أقول الكلام نفسه علنا كما أقوله عبر الهاتف".وأضاف: "مع ذلك، فإن قائمة التنصت ليست كاملة. كما أنني تشاورت بانتظام مع وزراء خارجية من عدة دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل متعلقة بالعقوبات".وأوقفت أوكرانيا في 27 يناير/كانون الثاني مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يمر عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى تضرر الخط، إلا أن سلطات البلدين أكدت أن الخط غير متضرر وإنما أوكرانيا أوقفته "كرد انتقامي" على مواقفهما تجاه روسيا.في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حزمة العقوبات العشرين، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي. جاء هذا الإجراء ردا على ابتزاز نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.الخارجية الروسية: التقارير الغربية بشأن اتصالات سيارتو بلافروف من خيال أعداء المجرالاتحاد الأوروبي يقر باستحالة انضمام أوكرانيا إليه بحلول يناير 2027

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

