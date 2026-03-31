تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
المجر: العقوبات فاشلة وتلحق ضررا بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا
المجر: العقوبات فاشلة وتلحق ضررا بالاتحاد الأوروبي أكثر من روسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية في المجر، بيتر سيارتو، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا أثبتت فشلها، وألحقت ضررا بالاتحاد الأوروبي. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
وكتب سيارتو: "من المعروف منذ زمن طويل أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية، بتواطؤ فعّال من صحفيين مجريين، تتنصت على مكالماتي الهاتفية. واليوم، توصلوا إلى "اكتشاف مهم" جديد: لقد أثبتوا أنني أقول الكلام نفسه علنا كما أقوله عبر الهاتف".وأضاف: "مع ذلك، فإن قائمة التنصت ليست كاملة. كما أنني تشاورت بانتظام مع وزراء خارجية من عدة دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل متعلقة بالعقوبات".وأوقفت أوكرانيا في 27 يناير/كانون الثاني مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يمر عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى تضرر الخط، إلا أن سلطات البلدين أكدت أن الخط غير متضرر وإنما أوكرانيا أوقفته "كرد انتقامي" على مواقفهما تجاه روسيا.في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حزمة العقوبات العشرين، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي. جاء هذا الإجراء ردا على ابتزاز نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.
09:11 GMT 31.03.2026
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
أكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية في المجر، بيتر سيارتو، أن العقوبات التي تم فرضها على روسيا أثبتت فشلها، وألحقت ضررا بالاتحاد الأوروبي.
وكتب سيارتو: "من المعروف منذ زمن طويل أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية، بتواطؤ فعّال من صحفيين مجريين، تتنصت على مكالماتي الهاتفية. واليوم، توصلوا إلى "اكتشاف مهم" جديد: لقد أثبتوا أنني أقول الكلام نفسه علنا كما أقوله عبر الهاتف".

وتابع: "عمل رائع! على مدى أربع سنوات، ونحن نؤكد أن العقوبات فاشلة، وأنها تُلحق ضررا بالاتحاد الأوروبي أكثر مما تُلحقه بروسيا. لن توافق المجر أبدا على فرض عقوبات على أفراد أو شركات أساسية لأمننا الطاقي، أو لتحقيق السلام، أو على من لا يوجد سبب لوجودهم على قائمة العقوبات".

وأضاف: "مع ذلك، فإن قائمة التنصت ليست كاملة. كما أنني تشاورت بانتظام مع وزراء خارجية من عدة دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل متعلقة بالعقوبات".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2026
سيارتو: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي طالما أوربان رئيس للوزراء
15 مارس, 14:07 GMT
وأوقفت أوكرانيا في 27 يناير/كانون الثاني مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا، الذي يمر عبر أراضيها باتجاه سلوفاكيا والمجر، بدعوى تضرر الخط، إلا أن سلطات البلدين أكدت أن الخط غير متضرر وإنما أوكرانيا أوقفته "كرد انتقامي" على مواقفهما تجاه روسيا.
في المقابل، أوقفت المجر إمدادات الديزل إلى أوكرانيا، ثم منعت كييف من الحصول على قرض بقيمة 90 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى حزمة العقوبات العشرين، إلى حين استئناف مرور النفط الروسي. جاء هذا الإجراء ردا على ابتزاز نظام كييف، الذي يرفض، لأسباب سياسية، استئناف مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.
الخارجية الروسية: التقارير الغربية بشأن اتصالات سيارتو بلافروف من خيال أعداء المجر
الاتحاد الأوروبي يقر باستحالة انضمام أوكرانيا إليه بحلول يناير 2027
