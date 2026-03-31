اليابان تنشر أنظمة صواريخ دفاعية بعيدة المدى

اليابان تنشر أنظمة صواريخ دفاعية بعيدة المدى

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من نشر صواريخ بعيدة المدى تشمل صواريخ بحرية مضادة للسفن، وذخائر انزلاقية تفوق سرعة الصوت. 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T12:33+0000

2026-03-31T12:33+0000

2026-03-31T12:33+0000

وأضاف قائلًا: "اليوم، تم نشر الصواريخ الموجهة المضادة للسفن من طراز 12 (المحدث) والذخيرة الانزلاقية العالية السرعة من طراز 2 في الوحدات، وهذا أول نشر لصواريخ محلية الصنع في الجيش كجزء من برنامج الدفاع عن بعد".وقد تم نشر الأنظمة الجديدة في قاعدة كينغون في محافظة كوماموتو ومعسكر فوجي في محافظة شيزوكا.وأضاف كويزومي: ووفقًا له، تواجه اليابان بيئة أمنية بالغة الصعوبة في فترة ما بعد الحرب، ولذلك ستواصل تطوير هذه القدرات لتعزيز قدراتها على الردع والاستجابة.يعد نشر الصواريخ البعيدة المدى جزءًا من برنامج الحكومة الصاروخي، والذي يتيح لها القدرة على ضرب العدو من مسافة بعيدة. يبلغ مدى صواريخ النوع 12 المعدلة أكثر من 1000 كيلومتر. ويمكنها، عند الضرورة، الوصول إلى الصين أو كوريا الشمالية. وكما صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإنّ ظهور تهديدات صاروخية جديدة من اليابان لروسيا سيؤدي إلى إجراءات انتقامية.وفي وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، لـ"سبوتنيك"، بأن روسيا سترد على الفور على أي تهديدات للشرق الأقصى، بما في ذلك ظهور صواريخ فرط صوتية في الجزر الحدودية.

كوريا الشمالية

الصين

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي

كوريا الشمالية, الصين, روسيا, أخبار الخليج , أخبار اليابان