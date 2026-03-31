اليابان تنشر أنظمة صواريخ دفاعية بعيدة المدى

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260331/اليابان-تنشر-أنظمة-صواريخ-دفاعية-بعيدة-المدى-1112139243.html
اليابان تنشر أنظمة صواريخ دفاعية بعيدة المدى
أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من نشر صواريخ بعيدة المدى تشمل صواريخ بحرية مضادة للسفن، وذخائر انزلاقية تفوق سرعة الصوت. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T12:33+0000
2026-03-31T12:33+0000
مجتمع
كوريا الشمالية
الصين
روسيا
أخبار الخليج
أخبار اليابان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092771143_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_4c3e0fa4600e16cc9a0c9f33a8728464.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092771143_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_e0ac7aee795556abdf927f49cafb5d03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
12:33 GMT 31.03.2026
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من جيش التحرير الشعبي الصيني خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان.
أفراد عسكريون من جيش التحرير الشعبي الصيني خلال مناورة توضيحية بمشاركة سفن أسطول المحيط الهادئ والبحرية الصينية كجزء من مناورات المحيط-2024 في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من نشر صواريخ بعيدة المدى تشمل صواريخ بحرية مضادة للسفن، وذخائر انزلاقية تفوق سرعة الصوت.
وأضاف قائلًا: "اليوم، تم نشر الصواريخ الموجهة المضادة للسفن من طراز 12 (المحدث) والذخيرة الانزلاقية العالية السرعة من طراز 2 في الوحدات، وهذا أول نشر لصواريخ محلية الصنع في الجيش كجزء من برنامج الدفاع عن بعد".
وقد تم نشر الأنظمة الجديدة في قاعدة كينغون في محافظة كوماموتو ومعسكر فوجي في محافظة شيزوكا.
وأضاف كويزومي:

إنها توضح للعدو أن غزوه، بما في ذلك عن طريق السفن أو القوات البرمائية، سيتم إحباطه بشكل قاطع، ما يقلل من احتمالية وقوع هجوم.

ووفقًا له، تواجه اليابان بيئة أمنية بالغة الصعوبة في فترة ما بعد الحرب، ولذلك ستواصل تطوير هذه القدرات لتعزيز قدراتها على الردع والاستجابة.
يعد نشر الصواريخ البعيدة المدى جزءًا من برنامج الحكومة الصاروخي، والذي يتيح لها القدرة على ضرب العدو من مسافة بعيدة.
يبلغ مدى صواريخ النوع 12 المعدلة أكثر من 1000 كيلومتر. ويمكنها، عند الضرورة، الوصول إلى الصين أو كوريا الشمالية.
وكما صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإنّ ظهور تهديدات صاروخية جديدة من اليابان لروسيا سيؤدي إلى إجراءات انتقامية.
وفي وقت سابق، صرّح نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، لـ"سبوتنيك"، بأن روسيا سترد على الفور على أي تهديدات للشرق الأقصى، بما في ذلك ظهور صواريخ فرط صوتية في الجزر الحدودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала