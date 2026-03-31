محلل جيوسياسي: الولايات المتحدة تستغل اليابان ضد الصين...مكررة استراتيجيتها في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

يُشير برايان بيرليتيك، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية والمحلل الجيوسياسي المخضرم، لوكالة سبوتنيك، إلى أن تحصين اليابان لجزرها القريبة من الصين وجزيرة... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T19:41+0000

ويوضح بيرليتيك قائلا: "كما توغلت الولايات المتحدة على طول حدود روسيا في أوروبا الشرقية وحدود إيران في كلٍ من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فإنها تتوغل بالمثل أكثر فأكثر بالقرب من حدود الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، ويضيف أن الولايات المتحدة تسعى إلى استخدام تايوان "كنقطة اشتعال لحرب أوسع، أو حرب بالوكالة مع الصين".وتُكثف اليابان نشر صواريخها ووحدات الحرب الإلكترونية وأنظمة الرادار ومستودعات الذخيرة بالقرب من الصين، ومن المتوقع أن تستضيف جزيرة يوناجوني، أقصى جزر اليابان غربا، والتي تبعد 110 كيلومترات فقط عن تايوان، صواريخ أرض-جو متوسطة المدى من طراز تشو-سام بحلول مارس 2031.اليابان: "أداة قمع ضد الصين"يشير بيرليتيك إلى أن "الولايات المتحدة احتلت اليابان وشكلتها علنا لهذا الغرض تحديدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، مستشهدا بعقيدة أمريكية تعود إلى عام 1965.وتحدد هذه العقيدة ثلاث جبهات لمسعى طويل الأمد لاحتواء الصين:الولايات المتحدة الأمريكية تُوشك على نفاد الوقتيشير الجندي السابق في مشاة البحرية إلى أن "الولايات المتحدة تُسرع نحو الحرب مع الصين، مدركةً أن الوقت في صالح الصين، وأنه مع مرور كل عام دون حرب، ستزداد الصين قوة واستعدادا في حال اندلاعها".ويحذر بيرليتيك قائلا: "كما فعلت الولايات المتحدة باستفزاز روسيا في أوكرانيا، فإنها تسعى الآن إما لاستفزاز الصين أو توجيه ضربة - على الأرجح بالوكالة - قبل أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة عسكريا".الصين تستدعي القنصل الأمريكي في هونغ كونغ بشأن قوانين الأمن القومي

