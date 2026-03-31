محلل جيوسياسي: الولايات المتحدة تستغل اليابان ضد الصين...مكررة استراتيجيتها في أوكرانيا
يُشير برايان بيرليتيك، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية والمحلل الجيوسياسي المخضرم، لوكالة سبوتنيك، إلى أن تحصين اليابان لجزرها القريبة من الصين وجزيرة... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T19:41+0000
يُشير برايان بيرليتيك، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية والمحلل الجيوسياسي المخضرم، لوكالة سبوتنيك، إلى أن تحصين اليابان لجزرها القريبة من الصين وجزيرة تايوان جزءٌ من استراتيجية أمريكية أوسع.
ويوضح بيرليتيك قائلا: "كما توغلت الولايات المتحدة على طول حدود روسيا في أوروبا الشرقية وحدود إيران في كلٍ من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فإنها تتوغل بالمثل أكثر فأكثر بالقرب من حدود الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، ويضيف أن الولايات المتحدة تسعى إلى استخدام تايوان "كنقطة اشتعال لحرب أوسع، أو حرب بالوكالة مع الصين".
وتُكثف اليابان نشر صواريخها ووحدات الحرب الإلكترونية وأنظمة الرادار ومستودعات الذخيرة بالقرب من الصين، ومن المتوقع أن تستضيف جزيرة يوناجوني، أقصى جزر اليابان غربا، والتي تبعد 110 كيلومترات فقط عن تايوان، صواريخ أرض-جو متوسطة المدى من طراز تشو-سام بحلول مارس 2031.
ويشير بيرليتيك أن جهود الولايات المتحدة لتطويق الصين تشمل أيضا عسكرة الفلبين، ويقول: "إن جزءا كبيرا من التوسع العسكري الأمريكي داخل الفلبين يقع بالقرب من مقاطعة تايوان، بما في ذلك قاعدة ماهاتاو الأمامية للعمليات التي افتُتحت حديثًا في باتانيس، والتي تبعد 185 كيلومترا فقط عن تايوان".
اليابان: "أداة قمع ضد الصين"
يشير بيرليتيك إلى أن "الولايات المتحدة احتلت اليابان وشكلتها علنا لهذا الغرض تحديدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، مستشهدا بعقيدة أمريكية تعود إلى عام 1965.
وتحدد هذه العقيدة ثلاث جبهات لمسعى طويل الأمد لاحتواء الصين:
الجبهة الهندية الباكستانية
ويقول الخبير: إن جعل اليابان وكيلا عسكريا يكاد يكون تكرارا حرفيا للسيناريو الأوكراني، حيث تضطر البلاد إلى التضحية بسيادتها لصالح الهيمنة الأمريكية".
الولايات المتحدة الأمريكية تُوشك على نفاد الوقت
يشير الجندي السابق في مشاة البحرية إلى أن "الولايات المتحدة تُسرع نحو الحرب مع الصين، مدركةً أن الوقت في صالح الصين، وأنه مع مرور كل عام دون حرب، ستزداد الصين قوة واستعدادا في حال اندلاعها".
ويحذر بيرليتيك قائلا: "كما فعلت الولايات المتحدة باستفزاز روسيا في أوكرانيا، فإنها تسعى الآن إما لاستفزاز الصين أو توجيه ضربة - على الأرجح بالوكالة - قبل أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة عسكريا".