https://sarabic.ae/20260404/إسرائيل-تعلن-استهداف-أكثر-من-200-هدف-في-إيران-ولبنان-خلال-الـ48-ساعة-الماضية-1112290580.html

إسرائيل تعلن استهداف أكثر من 200 هدف في إيران ولبنان خلال الـ48 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ موجات متزامنة من الضربات الجوية في كل من إيران ولبنان، استهدفت أكثر من 200 موقع.

2026-04-04T20:15+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112272660_0:0:1698:955_1920x0_80_0_0_94d3f48e4116a4d78b0cedd603a52988.jpg

ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بيانا أكد من خلاله استهدافه لأكثر من 200 هدف كل من إيران ولبنان، وذلك خلال نهاية الأسبوع.وأوضح الجيش أن سلاح الجو نفذ الضربات بتوجيه من الاستخبارات العسكرية، حيث استهدف عشرات المواقع داخل إيران، بينها منشآت للحرس الثوري ومواقع لتخزين وتطوير الصواريخ الباليستية، إضافة إلى أنظمة دفاع جوي.كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه استهدف أكثر من 140 موقعا تابعا لـ"حزب الله" اللبناني، شملت معسكرات تدريب ومستودعات أسلحة ومواقع إطلاق، فضلا عن مقرات قيادية، بينها منشآت مرتبطة بقوة "الرضوان"، في بيروت ومناطق أخرى.وفي السياق نفسه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي لن يتخلى عن هدفه في نزع سلاح "حزب الله" اللبناني كـ"هدف طويل الأمد".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي لم يضع هدف نزع سلاح "حزب الله" خلال حربه الحالية على لبنان، ولكنه "هدف طويل الأمد".وأوضحت، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن "هذا الهدف من "حزب الله" ليس الغاية من العملية العسكرية الحالية في جنوب لبنان".وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هذا التعليق الأخير للجيش الإسرائيلي، يأتي في أعقاب تصريحات عسكرية متناقضة، فيما يخص هدف الحرب جنوبي لبنان.وأشارت إلى أن أحد الضباط البارزين في الجيش الإسرائيلي قد صرح، أمس الجمعة، بأن قضية نزع سلاح "حزب الله" ليس الهدف الرئيسي من الحرب، بينما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن نزع سلاح الحزب اللبناني هو "الهدف النهائي".يوم الخميس الماضي، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديده للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، قائلا إنه "سيدفع ثمنا باهظا لإطلاقه الصواريخ على إسرائيل"، على حد قوله.وقال كاتس، عقب اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين: "لدي رسالة واضحة لنعيم قاسم، الأمين العام لمنظمة "حزب الله"، ستدفع أنت ورفاقك ثمنا باهظا لتصعيد إطلاق النار على المدنيين الإسرائيليين أثناء احتفالهم بعيد الفصح".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نحو 80 صاروخا أُطلقت من لبنان باتجاه مستوطنات شمالي إسرائيل، منذ صباح يوم الخميس. وقالت تلك الوسائل: "أطلق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه مستوطنات الشمال منذ الصباح".وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الماضي، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, إيران