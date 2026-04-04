إعلام: إسرائيل تستعد لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية في انتظار موافقة أمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، باستعداد إسرائيل لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية وهي في انتظار موافقة أمريكية. 04.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-04T20:04+0000

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن إسرائيل تستعد لمهاجمة منشآت طاقة إيرانية، لكنها تنتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة، وأي هجمات من هذا القبيل من المرجح أن تحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن هذه التصريحات جاءت بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا نهائيا لإيران مدته 48 ساعة.ولفتت إلى أن هذا الأمر قد زاد من التركيز على ما إذا كانت واشنطن ستدعم المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية على إيران.وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن إسرائيل دمرت نحو 70% من قدرة إنتاج الصلب لدى إيران، مشيرا إلى أن إسرائيل استهدفت اليوم مصانع إيران البتروكيماوية.وقال نتنياهو: "استهدفنا اليوم مصانع إيران البتروكيماوية وسنواصل توجيه هذه الضربات".وتابع: "دمرنا 70% من قدرة إنتاج الصلب لدى إيران الذي يستخدم كمادة خام في تصنيع الأسلحة ضدنا". وأضاف: "صناعات الصلب والبتروكيماويات تشكل آلة لجلب المال إلى إيران وتمول حرب الإرهاب ضدنا وضد العالم كله".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

