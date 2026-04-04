برلماني عربي سابق بالكنيست: تظاهرات عارمة في إسرائيل ضد حرب إيران وقمع شرطي شديد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
09:03 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
09:13 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
09:44 GMT
16 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
11:03 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:12 GMT
19 د
مرايا العلوم
ضرب المفاعلات في إيران وإسرائيل يثير الرعب من التلوث الإشعاعي، وبحث مصري يغير تاريخ القردة العليا، وخلية من خنزير تقاوم سرطان العين
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
الكرملين يؤكد على ضرورة سحب كييف لقواتها من دونباس، والجيش الإسرائيلي يؤكد أن نزع سلاح حزب الله غير واقعي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260404/برلماني-عربي-سابق-بالكنيست-تظاهرات-عارمة-في-إسرائيل-ضد-حرب-إيران-وقمع-شرطي-شديد-1112290981.html
برلماني عربي سابق بالكنيست: تظاهرات عارمة في إسرائيل ضد حرب إيران وقمع شرطي شديد
برلماني عربي سابق بالكنيست: تظاهرات عارمة في إسرائيل ضد حرب إيران وقمع شرطي شديد
سبوتنيك عربي
أفاد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، بأن إسرائيل تشهد تظاهرات حاشدة في عدة مناطق رفضا للحرب الإجرامية التي لا مبرر لها على إيران،... 04.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-04T20:40+0000
2026-04-04T20:40+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار إيران
إيران
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112291494_181:0:1161:551_1920x0_80_0_0_41716f65c981f664c8d21e195c2d7f0e.jpg
وقال كنعان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "التداعيات لم تتوقف عند الجانب النفسي، بل امتدت لتشمل تأثيرا اقتصاديا مباشرا وكبيرا مس جيب كل مواطن عربي ويهودي داخل إسرائيل".
أخبار إيران
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/04/1112291494_304:0:1039:551_1920x0_80_0_0_ed430699282f09c700b152c2e10d011a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
20:40 GMT 04.04.2026
© Sputnikتظاهرات عارمة في إسرائيل ضد حرب إيران
تظاهرات عارمة في إسرائيل ضد حرب إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أفاد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست السابق، بأن إسرائيل تشهد تظاهرات حاشدة في عدة مناطق رفضا للحرب الإجرامية التي لا مبرر لها على إيران، مؤكدا أنها خلفت دمارا واسعا شمل مناطق الشمال والوسط والجنوب، مما أدى إلى آثار نفسية عميقة على السكان.
وقال كنعان في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "التداعيات لم تتوقف عند الجانب النفسي، بل امتدت لتشمل تأثيرا اقتصاديا مباشرا وكبيرا مس جيب كل مواطن عربي ويهودي داخل إسرائيل".
وأضاف كنعان أن "الغضب الشعبي يتصاعد نتيجة غياب أي علاوات في الأجور للموظفين رغم الغلاء في الأسعار، وتردي الأوضاع المعيشية بشكل كبير جراء الأحداث والحرب المشتعلة".
وأوضح رئيس الحزب القومي العربي أن هذه التظاهرات تواجه بتصرفات شرطية عنيفة جدا، واصفا سلوك الشرطة بالوحشي والإجرامي تجاه المتظاهرين من العرب واليهود على حد سواء.
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
"أنصار الله" تعلن استهداف مطار "بن غورين" وأهداف حيوية في إسرائيل
أمس, 19:24 GMT
وأشار إلى أن هذا المستوى من القمع لم يسبق له مثيل منذ قيام إسرائيل، حيث يتم التعامل مع الاحتجاجات بأسلوب غير مسبوق في حدته وعنفه.
وعلى الصعيد السياسي، استبعد كنعان أن تؤدي هذه التحركات الشعبية إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن، وذلك بسبب موقف المعارضة الإسرائيلية داخل الكنيست، مشيرا إلى أن المعارضة تعتبر داعما غير مباشر للحكومة المتطرفة، حيث لم تعلن صراحة عن طلب الخروج إلى الشارع للتظاهر من أجل إيقاف الحرب، مما يمنح الائتلاف الحاكم غطاء للاستمرار في سياسته الحالية رغم الضغط الشعبي المتزايد.
مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
"غليان شعبي" في العراق... الآلاف يخرجون في تظاهرات ضد الاستهدافات "الأمريكية الإسرائيلية".. فيديو
أمس, 17:22 GMT
وشهدت مدينة تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، مساء اليوم السبت، مظاهرات حاشدة ضد استمرار الحرب في ساحة "هبيما" في مركز المدينة، رغم القيود المشددة التي فرضتها الأجهزة الأمنية، واحتشد المئات هاتفين بشعارات تندد بالحكومة الإسرائيلية وتطالب بوقف العملية العسكرية على إيران، وفقا لوكالة معا الإخبارية.

​وشارك المئات بحيفا في تظاهرة في مركز "حوريب"، حيث لم تمنع صافرات الإنذار التي دوت نتيجة رشقات صاروخية من إيران المتظاهرين من مواصلة احتجاجهم، إذ انتقلوا إلى الملاجئ والمساحات المحمية واستمروا في الهتاف ضد الحرب، كما خرجت تظاهرات أخرى في القدس وبئر السبع ومفترقات الطرق الرئيسية في الشمال والجنوب.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شن غارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة الإيرانية طهران، بدأتها في 28 فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، فيما ترد إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية، بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إسرائيل، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала